Канада пов’язує повернення Росії до «Групи семи» з деокупацією Криму

Речник міністра закордонних справ Канади Адам Остен заявляє, що позиція Канади щодо можливості повернення Росії до «Групи семи» промислово розвинутих країн світу не змінилася. Про це в мережі Twitter повідомила журналістка Канадської телерадіомовної корпорації (CBC) Кеті Сімпсон.

Офіційна позиція Канади з цього питання полягає в тому, що Оттава не підтримуватиме можливості повернення Росії доти, доки вона окупує український Крим, нагадує журналістка.

Раніше 8 червня президент США Дональд Трамп виступив за те, щоб Росія була представлена на саміті «Групи семи». Він заявив про це перед відльотом до Канади, де відкривається зустріч лідерів G7.

Новий прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте підтримав позицію Трампа і заявив, що Росія має повернутися до «Групи семи».

До 2014 року Росія брала участь у самітах разом зі США, Великою Британією, Німеччиною, Францією, Італією, Японією і Канадою. Організація тоді називалася «Групи восьми». Членство Росії було припинене після анексії Криму.

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Канцлер Німеччини Анґела Меркель цього тижня заявила, що повернення в «Групу семи» Росії наразі неможливе, оскільки членство в організації несумісне з грубими порушеннями міжнародного права.

На зустрічі в Канаді, як очікується, лідери G7 обговорюватимуть п’ять головних тем, які вважає пріоритетом Канада, що головує в організації цього року. Серед них – економічне зростання, зміна технологічного устрою, гендерна рівність, боротьба зі змінами клімату і «побудова більш мирного і безпечного світу». У рамках останньої теми, як очікується, будуть обговорюватися і дії Росії в Україні і в Сирії.