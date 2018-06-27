Арсенал ЗСУ: як працює українська «оборонка»

Для Міністерства оборони України зняті обмеження на закупівлю зброї за кордоном. Також державним спецкомпаніям, усім виробникам військової техніки та зброї дали добро на експорт власної продукції без посередництва. Президент Петро Порошенко підписав указ і стало чинним рішення РНБО щодо лібералізації зовнішньоекономічної діяльності для української «оборонки». Цей указ вкотре звернув увагу на те, наскільки ефективною є «оборонка» України? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили: координатор проекту «Стоп терор» Семен Кабакаєв, виконавчий директор фонду «Вільна Україна», експерт «Реанімаційного пакету реформ» Віктор Плахута, народний депутат України з фракції «Самопоміч» Тарас Пастух і народний депутат з фракції «Народний фронт» Юрій Береза.