Прокуратура порушила справу через вибух «Молота» на Донеччині

Військова прокуратура порушила кримінальну справу за фактом травмувань військовослужбовців внаслідок розриву міномету «Молот» на території Донецької області. Про це 25 вересня повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко у Facebook.

«За процесуального керівництва військової прокуратури Донецького гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило тілесні ушкодження кількох осіб», – ідеться в повідомленні.

Слідство встановило, що 23 вересня близько 21:00 на позиціях однієї з військових частин на території Донецької області стався вибух міни у каналі ствола міномета. Внаслідок цього двоє військовослужбовців отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

«Ймовірно, причина розриву міни полягає в невірній підготовці боєприпасу до стрільби, в тому числі, недотримання правил її зберігання», – йшлося в повідомленні прес-служби Операції об’єднаних сил.

Міномет «Молот» виробляє київський завод «Маяк», який входить до концерну «Укроборонпром».

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У липні 2016 року на полігоні «Широкий лан» на Миколаївщині внаслідок вибуху міномета загинули двоє і були поранені десятеро військових. Тоді військова прокуратура встановила, що вибух стався «через порушення поводження зі зброєю». І зазначила, що в перебігу навчань використовувалися боєприпаси 1975 та 1960 року випуску. А вже у вересні 2016-го армійці отримали ще 200 нових мінометів «Молот».

Після цього сталося ще кілька випадків вибухів мінометів «Молот» зі смертельними і травматичними наслідками: зокрема двоє бійців загинули у донецькій Новомихайлівці, троє – в березні 2017-го в Авдіївці Донецької області.