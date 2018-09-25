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25 Вересень 2018, Київ 17:13
Новини | Події

Прокуратура порушила справу через вибух «Молота» на Донеччині

Міномет «Молот», ілюстративне фото

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Військова прокуратура порушила кримінальну справу за фактом травмувань військовослужбовців внаслідок розриву міномету «Молот» на території Донецької області. Про це 25 вересня повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко у Facebook.

«За процесуального керівництва військової прокуратури Донецького гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило тілесні ушкодження кількох осіб», – ідеться в повідомленні.

Слідство встановило, що 23 вересня близько 21:00 на позиціях однієї з військових частин на території Донецької області стався вибух міни у каналі ствола міномета. Внаслідок цього двоє військовослужбовців отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

«Ймовірно, причина розриву міни полягає в невірній підготовці боєприпасу до стрільби, в тому числі, недотримання правил її зберігання», – йшлося в повідомленні прес-служби Операції об’єднаних сил.

Міномет «Молот» виробляє київський завод «Маяк», який входить до концерну «Укроборонпром».

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У липні 2016 року на полігоні «Широкий лан» на Миколаївщині внаслідок вибуху міномета загинули двоє і були поранені десятеро військових. Тоді військова прокуратура встановила, що вибух стався «через порушення поводження зі зброєю». І зазначила, що в перебігу навчань використовувалися боєприпаси 1975 та 1960 року випуску. А вже у вересні 2016-го армійці отримали ще 200 нових мінометів «Молот».

Після цього сталося ще кілька випадків вибухів мінометів «Молот» зі смертельними і травматичними наслідками: зокрема двоє бійців загинули у донецькій Новомихайлівці, троє – в березні 2017-го в Авдіївці Донецької області.

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