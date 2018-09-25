Троє українських військових постраждали внаслідок розриву «Молота» – штаб ООС

Троє українських військових зазнали поранень внаслідок розриву міномету «Молот», підтвердив Радіо Свобода представник прес-центру Об’єднаних сил Олексій Тригуб.

За його словами, постраждалих доправлено до шпиталю, стан їхній оцінюється як задовільний. Щодо інциденту проводять службове розслідування, зазначив представник прес-центру.

Раніше про це повідомила співкоординаторка «Медійної ініціативи за права людини» Ольга Решетилова.

Міномет «Молот» виробляє київський завод «Маяк», який входить до концерну «Укроборонпром».

У липні 2016 року на полігоні «Широкий лан» на Миколаївщині внаслідок вибуху міномета загинули двоє і були поранені десятеро військових. Тоді військова прокуратура встановила, що вибух стався «через порушення поводження зі зброєю». І зазначила, що в перебігу навчань використовувалися боєприпаси 1975 та 1960 року випуску. А вже у вересні 2016-го армійці отримали ще 200 нових мінометів «Молот».

Після цього сталося ще кілька випадків вибухів мінометів «Молот» зі смертельними і травматичними наслідками: зокрема двоє бійців загинули у донецькій Новомихайлівці, троє – у березні 2017-го в Авдіївці Донецької області.

6 липня цього року під час навчань з бойовою стрільбою на Рівненському полігоні загинули троє військових, ще дев'ять були поранені. За даними Міноборони, це сталося через розрив міномета.

Після слідчого експерименту, який проводився на Рівненському полігоні у справі про розрив міномета, внаслідок якого загинули троє військових, в Міністерстві оборони припустили, що інцидент трапився внаслідок подвійного заряджання міномета.