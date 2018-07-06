Загиблими на Рівненському полігоні є офіцер і два солдати – військкомат

Через вибух міномета на Рівненському полігоні загинули капітан і двоє солдатів, повідомив у Facebook 6 липня Закарпатський обласний військовий комісаріат.

За його інформацією, загинули 40-річний Валерій Тихоновський, капітан, командир мінометної батареї військової частини А1778; 22-річний Дмитро Власов, солдат, старший навідник міномету 1-го мінометного взводу мінометної батареї військової частини А1778; 43-річний Юрій Пишкар, солдат, майстер – номер обслуги 1-го мінометного взводу мінометної батареї військової частини А1778.

Трагедія сталася близько 5:45 ранку під час виконання навчально-бойових завдань.

За даними, оприлюдненими на брифінгу в Рівному, військова прокуратура розглядає дві версії інциденту: неналежне поводження зі зброєю з боку самих військових або неналежний технічний стан міномета.

Речник командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Іван Арєф’єв повідомив Радіо Свобода, що з дев’яти поранених внаслідок вибуху на Рівненському полігоні військових троє перебувають у тяжкому стані. Їх перевезли до львівського шпиталю. Ще шестеро військових із пораненнями середньої тяжкості залишилися в рівненському шпиталі.

Раніше в Міноборони повідомили, що під час навчань на Рівненському полігоні, за попереднім даними, через розрив міномета, загинули троє і були поранені дев’ятеро військових.

Навчання тимчасово зупинили. Основною версією того, що сталося, називають порушення правил безпеки.

Президент України Петро Порошенко доручив Міноборони і Генштабу терміново розібратися в причинах вибуху міномета на Рівненському полігоні й зупинити використовувати це озброєння на навчаннях. Що це за міномет військові офіційно не повідомляли. Але речник ГПУ Андрій Лисенко у Facebook написав, що генпрокурор бере під особистий контроль розслідування інциденту, «а також відповідність мінометів «Молот» технічним умовам».