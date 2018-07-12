Міноборони: експеримент показав ймовірне подвійне заряджання міномета на Рівненщині

Після слідчого експерименту, який проводився на Рівненському полігоні у справі про розрив міномета, внаслідок якого загинули троє військових, в Міністерстві оборони припускають, що інцидент трапився внаслідок подвійного заряджання міномета.

«На слідчому експерименті з’ясували, що наслідки вибуху міномета були такі ж, як і внаслідок подвійного заряджання», – заявив заступник міністра оборони України Іван Павловський на засіданні комітету Верховної Ради з питань безпеки й оборони 12 липня в Києві.

Представники Міноборони на засіданні заявили, що від 2014 року зафіксували розрив 12 мінометів внаслідок подвійного заряджання, три з них – розриви міномета «Молот», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Павловський додав, що вся зібрана інформація надана військовій прокуратурі.

Військова прокуратура раніше заявляла, що розглядає однією з версій причин вибуху під час навчань на полігоні в Рівненській області подвійне заряджання міномета.

Вранці 6 липня під час навчань з бойовою стрільбою на Рівненському полігоні загинули троє військових, ще дев'ять були поранені. За даними Міноборони, це сталося через розрив міномета.

Навчання тимчасово припинили. Відкрите кримінальне провадження за статтею про порушення правил поводження зі зброєю.