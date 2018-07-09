Розрив міномета на Рівненщині: у прокуратурі вважають причиною подвійне заряджання

Військова прокуратура розглядає однією з версій причин вибуху під час навчань на полігоні в Рівненській області подвійне заряджання міномета, повідомив голова відомства Анатолій Матіос у Facebook.

За його словами, на думку слідства, міномети працювали без запобіжників, що спричинило можливість подвійного заряджання. Як зазначив прокурор, характер і обставини розриву міномета також на це вказують.

Він додав, що попередньо в діях незалежного спостерігача стрільб є всі ознаки службової недбалості: «відстань між мінометами – вісім метрів замість передбачених вимогами 20, глибина окопів також не відповідала нормативам».

Детальні висновки, за словами Матіоса, дасть відповідна експертиза.

Вранці 6 липня під час навчань з бойовою стрільбою на Рівненському полігоні загинули троє військових, ще дев'ять були поранені. За даними Міноборони, це сталося через розрив міномета.

Навчання тимчасово припинили. Відкрите кримінальне провадження за статтею про порушення правил поводження зі зброєю.