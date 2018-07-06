У Львові прооперували двох поранених на Рівненському полігоні військових

Лікарі Львівського військово-медичного клінічного центру ввечері 6 липня завершили операції двом військовослужбовцям, які зазнали поранень під час військових навчань на Рівненському полігоні. Третього травмованого військового ще оперують.

До військового госпіталю у Львові гелікоптерами опівдні доправили трьох військовослужбовців – 22, 32 і 33 років. Двоє з них із Закарпаття, один із Хмельниччини. Вони зазнали різних травм. Медики наголошують, що конкретніше про стан прооперованих військових можна буде говорити через кілька днів.

«Стан трьох поранених на Рівненському полігоні бійців – тяжкий. У постраждалих – мінно-вибухові травми, переважно шиї та голови, верхньої частини тіла. Усі троє на момент прибуття до Львова були непритомними», – зазначив виконувач обов’язки начальника Львівського військово-медичного клінічного центру Володимир Зайцев.

6 липня близько 5:45 під час виконання військовими навчально-бойових завдань вибухнув міномет «Молот». Унаслідок трагедії загинули троє військових, ще дев’ятеро зазнали різних поранень, троє з них перебувають у львівському госпіталі. Причиною вибуху називають порушення заходів безпеки або неналежний технічний стан міномета.