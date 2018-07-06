На Рівненщині і Закарпатті оголосили жалобу за загиблими на полігоні військовими

У Рівненській і Закарпатській областях оголосили жалобу за загиблими 6 липня на Рівненському полігоні військовими.

За даними Закарпатської обласної держадміністрації, троє загиблих – військовослужбовці 15 окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади й базується в Ужгороді. Двоє із загиблих – жителі Ужгорода, один – Перечинського району.

Речник командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Іван Арєф’єв повідомив Радіо Свобода, що з дев’яти поранених внаслідок вибуху на Рівненському полігоні військових троє перебувають у тяжкому стані. Їх перевезли до львівського шпиталю. Ще шестеро військових із пораненнями середньої тяжкості залишилися в рівненському шпиталі.

Раніше в Міноборони повідомили, що під час навчань на Рівненському полігоні, за попереднім даними, через розрив міномета, загинули троє і були поранені дев’ятеро військових.

Навчання тимчасово зупинили. Основною версією того, що сталося, називають порушення правил безпеки.

Президент України Петро Порошенко доручив Міноборони і Генштабу терміново розібратися в причинах вибуху міномета на Рівненському полігоні й зупинити використовувати це озброєння на навчаннях. Що це за міномет військові офіційно не повідомляли. Але речник ГПУ Андрій Лисенко у Facebook написав, що генпрокурор бере під особистий контроль розслідування інциденту, «а також відповідність мінометів «Молот» технічним умовам».