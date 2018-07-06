Вибух міномета на Рівненщині: Порошенко доручив не використовувати таку зброю в навчаннях

Президент України Петро Порошенко доручив Міноборони і Генштабу терміново розібратися в причинах вибуху міномета на Рівненському полігоні, внаслідок чого 6 липня загинули і були поранені військові, й зупинити використовувати це озброєння на навчаннях.

Як повідомляє прес-служба голови держави, таке доручення він дав міністрові оборони Степану Полтораку і начальнику Генерального штабу Віктору Муженку. Наступного тижня вони мають доповісти про результати розслідування.

«І вжити вичерпних заходів для того, щоб ми не допускали це знову. Даю доручення – на навчаннях, до завершення розслідування, зазначені міномети не застосовувати», – наголосив президент.

У Міноборони повідомили, що вранці 6 липня під час навчань на Рівненському полігоні, за попереднім даними, через розрив міномета, загинули троє і були поранені дев’ятеро військових. Троє з них перебувають у тяжкому стані.

Військова прокуратура Рівненського гарнізону проводить досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо загибелі і травмувань військових на Рівненському полігоні.

Як повідомляє військова прокуратура, провадження відкрили за фактом порушення правил поводження з боєприпасами, що спричинило загибель і тілесні ушкодження кількох осіб.