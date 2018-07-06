Мінометний вибух на Рівненщині: постраждалих евакуювали до Львова – відео

Із дев’яти поранених внаслідок вибуху на Рівненському полігоні військових троє перебувають у тяжкому стані. Санітарними автомобілями поранених евакуюють вертольотом до Львівськово військово-медичного клінічного центру. За словами заступника головного лікаря Рівненського гарнізонного військового госпіталю Валерія Чорнобривця, «загрози життю постраждалих військових немає, однак травми досить важкі». Ще шестеро військових із пораненнями середньої тяжкості залишилися в рівненському шпиталі. Вранці 6 липня під час навчань на Рівненському полігоні внаслідок, за попереднім даними, розриву міномета, загинули троє і були поранені дев’ятеро військових.