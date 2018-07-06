Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
06 Липень 2018, Київ 18:12
Відео

Мінометний вибух на Рівненщині: постраждалих евакуювали до Львова – відео

Мінометний вибух на Рівненщині: постраждалих евакуювали до Львова – відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:00:44 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Із дев’яти поранених внаслідок вибуху на Рівненському полігоні військових троє перебувають у тяжкому стані. Санітарними автомобілями поранених евакуюють вертольотом до Львівськово військово-медичного клінічного центру. За словами заступника головного лікаря Рівненського гарнізонного військового госпіталю Валерія Чорнобривця, «загрози життю постраждалих військових немає, однак травми досить важкі». Ще шестеро військових із пораненнями середньої тяжкості залишилися в рівненському шпиталі. Вранці 6 липня під час навчань на Рівненському полігоні внаслідок, за попереднім даними, розриву міномета, загинули троє і були поранені дев’ятеро військових.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG