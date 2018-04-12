Американська військова допомога Україні не для добровольців «Азову». Бюджетом США на 2018 рік заборонено передавати зброю і витрачати гроші на навчання особового складу одного з найвідоміших українських підрозділів Нацгвардії. Відповідну поправку затвердив Конгрес США. А її автор назвав «Азов» «неонацистським батальйоном». У чому причина подібних звинувачень? Які наслідки для України в цілому може мати рішення американського Конгресу? Як на цю заборону реагують самі військовослужбовці «Азову»? До Вашої уваги спецрепортаж «Донбас.Реалії» з розташування полку в Донецькій області.