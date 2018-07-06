Прокуратура відкрила справу через загибель військових на Рівненщині

Військова прокуратура Рівненського гарнізону проводить досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо загибелі і травмувань військових на Рівненському полігоні.

Як повідомляє військова прокуратура, провадження відкрили за фактом порушення правил поводження з боєприпасами, що спричинило загибель і тілесні ушкодження кількох осіб.

«Установлено, що 6 липня 2018 року близько 5:30 на території Рівненського загальновійськового полігону під час виконання військовослужбовцями однієї з військових частин вогневого завдання щодо знищення умовного противника з веденням вогню мінометної батареї зі закритої вогневої позиції стався вибух міни у каналі ствола міномету. Унаслідок цього троє військовослужбовців загинули, дев’ятеро отримали поранення різного ступеня важкості», – йдеться в повідомленні.

Раніше в Міноборони повідомили, що під час навчань на Рівненському полігоні, за попереднім даними, через розрив міномета, загинули троє і були поранені дев’ятеро військових.

Навчання тимчасово зупинили.