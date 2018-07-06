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06 Липень 2018, Київ 12:07
Новини | Події

Основною версією загибелі військових на Рівненщині є порушення заходів безпеки – Міноборони

За даними Міноборони, під час навчань на Рівненському полігоні, за попереднім даними, через розрив міномета, загинули троє і були поранені дев’ятеро військових

Міністерство оборони України основною версією інциденту, внаслідок якого на полігоні в Рівненській області загинули військові, називає порушення заходів безпеки під час проведення навчань.

Як повідомляє Міноборони, у зв’язку із надзвичайною подією міністр оборони призначив службове розслідування.

«На місце події терміново відряджено оперативну групу на чолі із заступником міністра оборони України й відповідальними за проведення розслідування особами. Наразі розглядається декілька версій, які призвели до надзвичайної події», – йдеться в повідомленні.

Раніше в Міноборони повідомили, що під час навчань на Рівненському полігоні, за попереднім даними, через розрив міномета, загинули троє і були поранені дев’ятеро військових.

Навчання тимчасово зупинили.

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