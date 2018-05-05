Прокуратура назвала причину загибелі військового на полігоні

Військова прокуратура Центрального регіону України після проведення першочергових слідчих дій назвала причину загибелі військовослужбовця-контрактника, що сталася 4 травня на полігоні в Гончарівському Чернігівської області.

Як повідомила її прес-служба, двоє військових після навчань лишилися на місці події ремонтувати свої БМП і, «грубо порушуючи Статути Збройних сил України, перед проведенням ремонтних робіт… придбали у найближчому селищі алкогольні напої, які й вжили на місці трагедії».

За даними прокуратури, винуватець трагедії, закінчивши ремонт, вирішив під’їхати до іншої БМП, щоб узяти її на буксир. Проте він не помітив потерпілого, який ліг відпочивати поблизу другої БМП, і скоїв наїзд на нього, внаслідок чого останній зазнав важких травм, несумісних із життям.

«Відповідно до акту медичного огляду від 04.05.2018, проведеного представниками відділення Військової служби правопорядку Чернігівського ЗВ ВСП, стан алкогольного сп’яніння винуватця трагедії становить 0,44 проміле», ‒ наголосили військові прокурори.

За фактом загибелі військовослужбовця 04.05.2018 року Чернігівським районним відділенням поліції ГУНП в Чернігівській області зареєстровано кримінальне провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України.

Як повідомили у прес-службі, йдеться про «порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель потерпілого», і в разі визнання винним це карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

Вживання алкогольних напоїв під час несення військової служби є однією з найчастіших причин небойових втрат у Збройних силах України.