Троє з дев’яти поранених на Рівненському полігоні в тяжкому стані – військові

З дев’яти поранених внаслідок вибуху на Рівненському полігоні військових троє перебувають у тяжкому стані, повідомив Радіо Свобода прес-секретар командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Іван Арєф’єв.

«Серед тих, хто отримав поранення різного ступеню тяжкості, є три військовослужбовці, які тяжкі. Їх десь години дві тому гелікоптером відправили з рівненського шпиталю до львівського шпиталю, бо можливості львівського шпиталю трішки більше», – пояснив він.

Ще шестеро військових із пораненнями середньої тяжкості залишилися в рівненському шпиталі.

Раніше Закарпатська ОДА повідомляла, що кількість загиблих зросла до чотирьох. Цю інформацію Арєф’єв не підтвердив.

У Закарпатській ОДА пізніше також уточнили, що загиблих троє. За даними ОДА, загиблі і постраждалі військові – представники 15 окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади й базується в Ужгороді.

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«Наші лікарі, я думаю, повинні зробити все можливе й неможливе. Якщо є три тяжких, то борються за їхнє життя», – сказав прес-секретар.

Раніше в Міноборони повідомили, що під час навчань на Рівненському полігоні, за попереднім даними, через розрив міномета, загинули троє і були поранені дев’ятеро військових.

Навчання тимчасово зупинили. Основною версією того, що сталося, називають порушення правил безпеки.