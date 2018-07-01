На Донбасі 30 червня один український військовий поранений – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі упродовж доби 30 червня один український військовослужбовець отримав поранення, інформує штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 26 разів обстріляли позиції українських військових, чотири обстріли були з важкого озброєння. 1 липня бойовики вже двічі порушили щойно оголошене нове перемир’я, зазначили у штабі.

Зокрема, зі 120- та 82-міліметрових мінометів автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь на луганському напрямку поблизу населеного пункту Новотошківське; на горлівському напрямку – біля Південного та Зайцева; на донецькому напрямку – неподалік Мар’їнки, Красногорівки, Авдіївки, Верхньоторецького, Пісків, Опитного та Новомихайлівки; на маріупольському напрямку переважно провокативні обстріли бойовиків спостерігалися біля населених пунктів Лебединське, Водяне, Павлопіль, Чермалик, Талаківка та Гнутове, повідомили у штабі ООС.

Незважаючи на оголошене Тристоронньою контактною групою у Мінську нове перемир’я на час жнив, починаючи з 00.00 годин 1 липня 2018 року, бойовики з початку цієї доби двічі відкривали вогонь по позиціях українських військових: зі 120 міліметрових мінометів поблизу Зайцева на горлівському напрямку, а з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі населеного пункту Новоолександрівка, що на Луганському напрямку.

«За даними розвідки, в результаті підриву на протитанковій міні пошкоджено БТР російських окупаційних військ і один бойовик дістав поранення», – поінформували у штабі української воєнної операції на Донбасі.

В угрупованні «ЛНР» звинувачують ЗСУ в двох обстрілах за минулу добу. В угрупованні «ДНР» повідомили про обстріл околиць Горлівки та вибух на газорозподільчій станції в Новоазовському районі, який, за їхніми припущеннями, міг стати результатом диверсії. Водночас на сайтах контрольованих Росією угруповань повідомляється про дотримання усіма сторонами режиму тиші з 00.00 годин 1 липня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.