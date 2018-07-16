Експерти перевірять якість металу мінометів «Молот» – Міноборони

Міністр оборони Степан Полторак наказав виконати експертизу металу, з якого зроблено ствол міномета М-15 «Молот», повідомляє прес-служба оборонного відомства. Таке доручення міністр віддав під час проведення службового розслідування щодо надзвичайної події, яка сталася на Рівненському загальновійськовому полігоні, додали у прес-службі.

Експертизу буде здійснено на базі науково-дослідної лабораторії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Повідомляється, що наразі зразки передані до лабораторії, де відбувається їх дослідження.

«Висновки за результатами експертизи допоможуть визначити об’єктивну причину вибуху міномета», – зазначили в Міноборони.

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Після слідчого експерименту, який проводився на Рівненському полігоні у справі про розрив міномета, внаслідок якого загинули троє військових, в Міністерстві оборони припустили, що інцидент трапився внаслідок подвійного заряджання міномета.

Вранці 6 липня під час навчань з бойовою стрільбою на Рівненському полігоні загинули троє військових, ще дев'ять були поранені. За даними Міноборони, це сталося через розрив міномета.

Навчання тимчасово припинили. Відкрите кримінальне провадження за статтею про порушення правил поводження зі зброєю.