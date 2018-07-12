Після слідчого експерименту, який проводився на Рівненському полігоні у справі про розрив міномета, внаслідок якого загинули троє військових, у Міністерстві оборони припускають, що інцидент трапився внаслідок подвійного заряджання міномета. Про це йшлося на засіданні комітету Верховної Ради з питань безпеки й оборони 12 липня в Києві. Окрім цього, на засіданні обговорили якість міномету «Молот» та подальшу його експлуатацію. Із запрошених представників Генерального штабу ЗСУ та військової прокуратури ніхто не з’явився.