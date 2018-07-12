Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
12 Липень 2018, Київ 23:02
Відео

Подвійне заряджання міномета ймовірно спричинило трагедію на Рівненщині – Міноборони (відео)

Подвійне заряджання міномета ймовірно спричинило трагедію на Рівненщині – Міноборони (відео)
Embed

No media source currently available

0:00 0:03:13 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Після слідчого експерименту, який проводився на Рівненському полігоні у справі про розрив міномета, внаслідок якого загинули троє військових, у Міністерстві оборони припускають, що інцидент трапився внаслідок подвійного заряджання міномета. Про це йшлося на засіданні комітету Верховної Ради з питань безпеки й оборони 12 липня в Києві. Окрім цього, на засіданні обговорили якість міномету «Молот» та подальшу його експлуатацію. Із запрошених представників Генерального штабу ЗСУ та військової прокуратури ніхто не з’явився.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG