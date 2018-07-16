Вибух міномета на Рівненщині: слідство розглядає три версії

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що слідство розглядає три основні версії у справі про розрив міномета на Рівненському полігоні, внаслідок якого загинули троє військових.

За його словами, розглядають версії: порушення правил поводження зі зброєю (подвійне заряджання), неякісні боєприпаси чи незадовільний технічний стан виробу, у тому числі порушення під час проектування чи недотримання технологічних вимог при виробництві міномету.

Він зауважив, що остаточне рішення у провадженні за фактом вибуху міномета «Молот» може бути схвалене лише на підставі експертиз – наразі замовлено комплексні експертизи, які буде проводити Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.

Вранці 6 липня під час навчань з бойовою стрільбою на Рівненському полігоні загинули троє військових, ще дев'ять були поранені. За даними Міноборони, це сталося через розрив міномета.

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Після слідчого експерименту, який проводився на Рівненському полігоні у справі про розрив міномета, в Міністерстві оборони припустили, що інцидент трапився внаслідок подвійного заряджання міномета.

Навчання тимчасово припинили. Відкрите кримінальне провадження за статтею про порушення правил поводження зі зброєю.