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06 Вересень 2019, Київ 18:29
Новини | Суспільство

Посольство США закликало до ефективного розслідування інцидентів з Гонтаревою

Валерія Гонтарева

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Посольство США в Україні підтримує швидке та неупереджене розслідування інцидентів, пов’язаних із колишньою головою Нацбанку Валерією Гонтаревою та її родиною. Про це йдеться на фейсбук-сторінці дипломатичного представництва.

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Зранку 5 вересня колишня голова Національного банку України повідомила, що в Києві підпалили автомобіль її невістки – також Валерії Гонтаревої.

За тиждень до цього ексголову НБУ в столиці Великої Британії Лондоні збив автомобіль. Гонтарева вважає ДТП й інцидент з автомобілем її невістки «ланками одного ланцюга» й пов’язує їх зі своєю діяльністю на посаді голови Національного банку.

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Наприкінці червня Гонтарева заявляла, що сприймає як «погрози» їй слова українського бізнесмена Ігоря Коломойського, який у травні в інтерв’ю Bihus.info сказав, що «ми її (Гонтареву – ред.) привеземо, якщо треба буде... Приватним порядком». Згодом вже іншому виданню – журналу НВ, Коломойський заявив, що «не йшлося про те, щоб її просто вивезти», але щоб зробити це лише за згодою Гонтаревої.

Валерія Гонтарева була головою НБУ з червня 2014-го до березня 2018 року.

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