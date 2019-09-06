Посольство США закликало до ефективного розслідування інцидентів з Гонтаревою

Посольство США в Україні підтримує швидке та неупереджене розслідування інцидентів, пов’язаних із колишньою головою Нацбанку Валерією Гонтаревою та її родиною. Про це йдеться на фейсбук-сторінці дипломатичного представництва.

Зранку 5 вересня колишня голова Національного банку України повідомила, що в Києві підпалили автомобіль її невістки – також Валерії Гонтаревої.

За тиждень до цього ексголову НБУ в столиці Великої Британії Лондоні збив автомобіль. Гонтарева вважає ДТП й інцидент з автомобілем її невістки «ланками одного ланцюга» й пов’язує їх зі своєю діяльністю на посаді голови Національного банку.

Наприкінці червня Гонтарева заявляла, що сприймає як «погрози» їй слова українського бізнесмена Ігоря Коломойського, який у травні в інтерв’ю Bihus.info сказав, що «ми її (Гонтареву – ред.) привеземо, якщо треба буде... Приватним порядком». Згодом вже іншому виданню – журналу НВ, Коломойський заявив, що «не йшлося про те, щоб її просто вивезти», але щоб зробити це лише за згодою Гонтаревої.

Валерія Гонтарева була головою НБУ з червня 2014-го до березня 2018 року.