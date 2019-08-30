Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева перебуває у госпіталі в британському Лондоні, після того, як її днями збив автомобіль. Про це сама Гонтарева повідомила агенції «Українські новини».

«Мене в понеділок вдень на пішохідному переході в центрі Лондона збила машина, і я тепер у госпіталі», – повідомила Гонтарева.

За її словами, поліція проводить розслідування, чи був це нещасний випадок, а чи зумисні дії.

Наприкінці червня Гонтарева заявляла, що сприймає як «погрози» їй слова українського бізнесмена Ігоря Коломойського, який у травні в інтерв’ю Bihus.info сказав, що «ми її (Гонтареву – ред.) привеземо, якщо треба буде... Приватним порядком». Згодом вже іншому виданню – журналу НВ, Коломойський заявив, що «не йшлося про те, щоб її просто вивезти», але щоб зробити це лише за згодою Гонтаревої.

Валерія Гонтарева була головою НБУ з червня 2014-го до березня 2018 року.