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27 Червень 2019, Київ 20:16
Новини | Політика

Гонтарева: Коломойський «особисто мені погрожує»

Колишня голова НБУ Валерія Гонтарева

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Колишня голова НБУ Валерія Гонтарева заявила, що сприймає адресовані їй слова українського бізнесмена Ігоря Коломойського як особисті погрози. Про це вона розповіла в спільному інтерв’ю BBC News Україна та «Громадському», поширеному 27 червня.

«Це дуже погано, що він повернувся (в Україну – ред.). Погано для мене особисто, бо особисто мені він погрожує... Особисто в інтерв’ю Коломойський заявив: якщо я не повернуся в Україну, то він мене вивезе у приватному порядку», – сказала Гонтарева.

«Англійською це kidnapping. Це злочин на території Великої Британії. Я хочу, щоб це було всім зрозуміло. Якщо зі мною щось станеться, щоб усі знали, чому», – додала колишня голова НБУ.

Гонтарева не уточнила, чи зверталася вона до правоохоронних органів Великої Британії з приводу своїх побоювань.

У травні 2019 року, за кілька тижнів до свого повернення в Україну, Коломойський сказав в інтерв’ю Bihus.info: «Ми її (Гонтареву – ред.) привеземо, якщо треба буде... Приватним порядком». Більш актуальних коментарів Коломойського з цього приводу немає.

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