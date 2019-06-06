Майно Коломойського та Боголюбова у США. «Приватбанк» розкрив американські активи олігархів

21 травня державний «Приватбанк» звернувся до Канцелярського суду американського штату Делавер з позовом про відшкодування збитків, яких, як вважає банк, він зазнав у результаті різних протиправних дій. Ці дії, вважає «Приватбанк», вчинені проти нього його колишніми власниками – Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, їхніми наближеними особами Мордехаєм Корфом, Хаїмом Шошетом та Уріелом Лейбером, а також компаніями, зареєстрованими у США. Загалом у позові йдеться про «відмивання грошей» протягом майже 10 років загальним обсягом у $470 млрд –тобто, майже 13 річних бюджетів України.

Раніше американський кореспондент Радіо Свобода отримав копію скарги, яку «Приватбанк» подав до суду штату Делавер.

У позовній заяві «Приватбанк» стверджує, що Коломойський та Боголюбов є бенефіціарними власниками або мають контроль у кількох фірмах, зареєстрованих у США. І ці компанії, йдеться в позові, брали участь у відмиванні грошей, які виводились із «Приватбанку».

Підставою позову до американського суду є низка схем, які мають ознаки шахрайства. Їх, на думку «Приватбанку», організували Коломойський і Боголюбов спільно з іншими відповідачами, щоби заволодіти активами у США вартістю у сотні мільйонів доларів. Виявити ці схеми вдалося завдяки аналізу крединого портфеля банку та транзакцій компаній, яким «Приватбанк» видавав позики.

З’ясувалось, що гроші, отримані з банку, перераховувались низці одних і тих самих компаній, які «Приватбанк» називає «пральними». Ці ж компанії згодом витрачали отримані кошти на купівлю майна у США.

Загалом йдеться про десятки активів: феросплавні та металургійні заводи, комерційна нерухомість та готелі. Наприклад, завдяки грошам з «Приватбанку» одна із компаній, Optima Ventures, стала найбільшим власником комерційної нерухомості в американському місті Клівленд. Найбільше майна у Коломойського та Боголюбова «Приватбанк» виявив у штатах Огайо, Іллінойс і Техас.

Схеми проаналізували позов «Приватбанку» на 104 сторінки. Які ж активи колишніх співвласників державний «Приватбанк» віднайшов у Штатах?

​55 Public Square Building (Клівленд, Огайо, США) була придбана за $34 млн фірмою Optima 55 Public Square, LLC (Делавер) 29 липня 2008 року. Компанія була заснована 29 квітня 2008 року.

​One Cleveland Center (Клівленд, Огайо, США) – придбана за $86,3 млн компанією Optima One Cleveland Center, LLC (Делавер) 15 травня 2008 року. Фірма заснована 29 квітня 2008 року. Щонайменше $36,1 млн з цієї суми, як стверджують у заяві, отримали шляхом виведення коштів із «Приватбанку».

​AECOM Building (раніше відома як Пентон Медіа) у Клівленді, Огайо. Була придбана за $46,5 млн компанією з Optima 1300, LLC (Делавер) 16 серпня 2010 року. Фірма була зареєстрована 21 липня 2010 року.​​

Це – готель Crowne Plaza Hotel (тепер відомий як Westin Hotel) в Клівленді, штат Огайо. Частку в ньому придбала компанія Optima 777, LLC (Делавер), за $9 млн. Фірма зареєстрована 3 червня 2011 року. Ще щонайменше $2,4 млн використали для ремонту готеля.

​Вежі Stemmons Towers розташовані в Далласі, штат Техас. Їх придбала компанія Optima Stemmons, LLC (Делавер), заснована 14 травня 2008 року. Близько $7,6 млн із суми, яку заплатили за цю споруду, були отримані через схеми виведення грошей.

Колишній корпус CompuCom System Headquarters та прилегла до нього незадіяна ділянка, розташовані за адресою 7171 Forest Lane і 7505 Forest Lane відповідно у Далласі (Техас). Їх придбала компанія Optima 7171, LLC (Делавер). Фірма зареєстрована 10 листопада 2010 року. ​​

​PNC Plaza – тридцятиповерховий хмарочос у найбільшому місті штату Кентукі, Луїсвіллі, розташований за адресою 500 West Jefferson Street. У 2011 році його придбала за $77 млн фірма Optima 500, LLC (Делавер), зареєстрована 10 листопада 2010 року.

​Huntington Building – 21-поверхова споруда в Клівленді (штат Огайо), розташована за адресою 925 Euclid Avenue. 14 червня 2010 року вона була придбана за $18,5 млн компанією Optima 925, LLC (Делавер), що була зареєстрована 14 травня 2010 року.

​Завод із виробництва феросиліцію CC Metals and Alloys LLC (Калверт, Кентуккі) – найбільший виробник та постачальник цього матеріалу серед Північно-Американської Сталевої Промисловості – теж належить структурам, які пов’язують з Коломойським та Боголюбовим, Georgian American Alloys, Inc. (Делавер). Фірма заснована 14 лютого 2012 року. Власниками є Коломойський і Боголюбов разом з Корфом і Лейбером. Завод, згідно зі скаргою, придбали ще в березні 2011 року на компанію групи Optima, на що витратили $188,1 млн.

Завод із виробництва феросилікомарганця Felman Production LLC (Нью Гейвен, штат Західна Вірджинія), теж належить Georgian American Alloys, Inc. (Делавер).

​Єдина трейдингова компанія для попереднього завода – Felman Trading, Inc. (Нью-Джерсі), яка має склади у двох десятках штатів, зокрема, у Алабамі, Арканзасі, Каліфорнії, Флориді, Іллінойсі, Луїзіані, Меріленді, Мічигані, Міссісіпі, Міссурі, Огайо, Оклахомі, Пенсільванії, Південній Кароліні, Теннессі, Техасі, Вірджинії, Вашингтоні, Західній Вірджинії, а також за межами США. Вона теж належить Georgian American Alloys, Inc. (Делавер).

А от KES Acquisition Company – металургійний завод Kentucky Electric Steel (Ашленд, Кентуккі), належить Optima Acquisitions, LLC (Делавер). Фірма заснована 25 червня 2008 року. Власниками є Коломойський і Боголюбов та Корф. Завод на 42 тисячі квадратних метрів обійшовся щонайменше у $20 млн.​

​Steel Rolling Holdings, Inc. (Делавер). Фірма заснована 22 травня 2006 року. З 2009 до 2015 років володіла заводом з виробництва металопрокату Detroit Cold Rolling Facility (Гібралтар, Мічиган), який був проданий компанії Ferragon Steel Rolling.

​Занедбаний металургійний завод Warren Steel у місті Воррен (штат Огайо) належить компанії Warren Steel Holdings, LLC (Делавер), яка зареєстрована 19 листопада 2001 року. Коломойський та Боголюбов відповідно пов’язані з нею через організацію з Британських Віргінських островів, що називається Halliwel Assets, Inc., та трасту з острова Джерсі (Нормандські острови), який має назву Marigold Trust Asset Management. Щонайменше $4,5 млн, використані при купівлі заводу, були, на думку ПриватБанку, «відмитими».

Колишній Motorola Campus у Гарварді, штат Іллінойс. Був придбаний компанією з Optima International of Miami, Inc. – яка, вірогідно, пов’язана з компанією Optima Ventures.

Крім того, на початку 2015 року дочірня компанія Optima Acquisitions, Optima Specialty, придбала металургійний завод Corey Steel в Цицеро, штат Іллінойс, за $43,5 млн.

​Крім того, на початку 2015 року дочірня компанія Optima Acquisitions, Optima Specialty, придбала металургійний завод Corey Steel в Цицеро, штат Іллінойс, за $43,5 млн.

Раніше Ігор Коломойський у коментарі «Бі-Бі-Сі» заявляв, що звинувачення проти нього – «це все один великий фейк». «Якщо вони покажуть, куди й скільки ми забрали, ми готові це повернути. Але вони цього не зробили», – наводить слова бізнесмена «Бі-Бі-Сі».

Реакція бізнесменів Коломойського і Боголюбова на суми, зазначені в позові, наразі не відома.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.

Слідчі органи США вже зацікавились фінансовими операціями Ігоря Коломойського. Раніше американське інтернет-видання The Daily Beast опублікувало матеріал «Український олігарх-мільярдер Ігор Коломойський перебуває під слідством ФБР». У ньому йдеться, що він потрапив під слідство за звинуваченнями у фінансових злочинах.

Слідчі розглядають потенційні фінансові злочини, включно з відмиванням грошей, про що виданню повідомили три окремі людини, ознайомлені з темою. Водночас адвокат олігарха Майкл Салліван у коментарі виданню заявив, що Коломойський не обвинувачений у жодному злочині і категорично заперечує твердження, що він відмивав кошти у США.