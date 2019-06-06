Зеленський переконував європейців і дистанціювався від Коломойського (світова преса)

Володимир Зеленський у Брюсселі, американські бізнеси Ігоря Коломойського і біженці з України у США – про це пишуть британський щоденник ділових кіл The Financial Times, економіст Андерс Ослунд на сайті американського аналітичного центру Atlantic Council і американський Дослідницький центр П’ю – Pew Research Center.

Новий президент України Володимир Зеленський використав свій перший візит до Брюсселя, щоб переконати західних діячів, які підтримують Київ, і дистанціювався від суперечливого олігарха та розкритикував «імперські» амбіції Росії, пише британський щоденник ділових кіл The Financial Times.

Зеленський, колишній комік із малим політичним досвідом, відкинув заклик Ігоря Коломойського, щоби зранена війною Україна відійшла від програми реформ, що її підтримує МВФ багатьма мільярдами доларів, і оголосила дефолт за зовнішніми запозиченнями, мовиться у статті.

Зеленський також виключив підтримку юридичних намагань Коломойського розвернути націоналізацію провідного комерційного банку, здійснену в рамках міжнародно підтриманого оздоровлення банківського сектора, пишуть автори. І під завершення двох днів зустрічей із чільними посадовцями ЄС і НАТО Зеленський підтвердив свою відданість ЄС, заявивши, що вступ України до цього союзу став би «потужним ударом по російському авторитаризму» і «смертю російського імперського проекту».

Намагання нового президента утримати Коломойського на відстані є елементом ширшого зусилля з метою переконати європейські країни, що він не скомпрометований своїми давніми особистими зв’язками і не надто прихильний до влади Москви, яка анексувала Крим 2014 року, пишуть автори статті. Вони наводять слова одного з дипломатів ЄС, який сказав, що коментарі Зеленського у справі Коломойського свідчать: наразі він говорить «усе правильно».

«Це саме те, чого від нього хочуть почути. На цей час із усіх занепокоєнь щодо нього жодне не справдилося», – сказав цей дипломат про Зеленського.

У статті нагадано, що телеканали олігарха раніше надали Зеленському потужну підтримку в його кампанії, а сам Зеленський узяв колишнього юриста Коломойського собі за голову адміністрації.

Зеленський використав візит до штаб-квартир ЄС і НАТО в бельгійській столиці, щоб наголосити, що Київ прискорить реформи і буде твердо дотримуватися прагнення вступити до обох блоків. Він також закликав ці інституції, з їхнього боку, надати більше підтримки Україні і продовжити тиск на Росію, щоб зупинити війну, яка вже п’ять років жевріє в сепаратистських східних регіонах України, пише газета.

Автори статті також згадують, що речник колишнього президента Петра Порошенка звинуватив нового лідера країни в «банальному плагіаті», повідомивши, що заяви Зеленського у Брюсселі були слово у слово взяті з промов Порошенка, зокрема на з’їзді його партії попередніми днями.

Також у статті зазначено, що Зеленський у Брюсселі зустрівся і з Джаредом Кушнером, зятем і чільним радником президента США Дональда Трампа, і з міністром енергетики США Ріком Перрі.

Українському мільярдерові Ігореві Коломойському присвячена стаття відомого економіста Андерса Ослунда на сайті американського аналітичного центру Atlantic Council – «Як Коломойський веде бізнес у Сполучених Штатах».

Автор пише про «видатний», за його словами, цивільний позов націоналізованого «Приватбанку» проти його колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбського в суді штату Делавер у США.

Відповідачів звинувачують «у заподіянні шкоди на сотні мільйонів доларів, що виникла у зв’язку з підозрюваними… нечесним збагаченням, шахрайським переказом коштів відповідно до законодавств штатів, порушенням [антикорупційного] закону штату Огайо і змовою», цитує автор текст позову.

За його словами, найбільше вражає таке твердження позову: «Від 2006 до грудня 2016 року сумарне переміщення коштів (кредитів) на рахунки кінцевих бенефіціарів, створені для відмивання грошей у банку «Приватбанк Кіпр», склала 470 мільярдів доларів, що приблизно вдвічі перевищує валовий внутрішній продукт Кіпру за той самий період». Якщо це правда, то це найбільший випадок відмивання грошей в історії, ще й здійснений однією-єдиною групою, додає Ослунд.

Він звертає увагу, що позов цивільний, але звинувачення в ньому мають кримінальну природу.

«Розслідувачі «Приватбанку» здійснили чудову детективну роботу, і це, можливо, найдетальніше дослідження широкомасштабного відмивання грошей у США, викладене на 104 сторінках, хоча це ще не доведено в суді», – пише автор статті і далі викладає низку деталей позову і доходить висновку: позов наводить на багато цікавих думок.

«Схоже, у США навіть непрофесіоналам неймовірно легко відмивати величезні суми грошей. Схема «Приватбанку» була вкрай проста. На жаль, правоохоронні органи США не здатні відстежити сотні тисяч компаній із анонімними власниками у США, тому завжди є добрий шанс уникнути викриття, особливо якщо правоохоронцям протистоїть серйозний опонент із глибокою кишенею», – мовиться у статті.

Як зазначає автор, корінь проблеми полягає в тому, що США дозволяють створювати сотні тисяч компаній із анонімними власниками, які наповнюють країну відмитими грішми. І, на його думку, «справа «Приватбанку» є наочним прикладом того, що у США необхідно заборонити компанії з анонімними власниками раз і назавжди».

Американський Дослідницький центр П’ю, Pew Research Center, повідомляє оновлені дані про іммігрантів у США, і в них згадується і Україна.

За даними дослідників, у 2018 фінансовому році Україна дала США третю за чисельністю групу біженців, після Демократичної Республіки Конго і М’янми. Із загалом 22 тисяч 491 біженця, яких прийняли у США протягом 2018 фінансового року, українців було 2 тисячі 635, або ж приблизно 12 відсотків від усіх. Перші дві згадані країни дали разом 51 відсоток.

Загалом же у США живе більше іммігрантів, ніж у будь-якій іншій країні світу: станом на 2017 рік 44,4 мільйона мешканців США народилися в іншій країні, і це була одна п’ята від усіх мігрантів світу.

Кількість мігрантів у США складає 13,6 відсотка від усього населення країни – майже втричі більше, ніж 1970 року, коли їх було 4,7 відсотка.

76 відсотків мігрантів перебувають у США легально, решта 24 відсотки – незаконно, мовиться в дослідженні. Останніх, незаконних, 2016 року було у США 10,7 мільйона, або 3,3 відсотка від населення країни.

За даними на той самий рік, 45 відсотків іммігрантів стали натуралізованими громадянами США.