Майже півтрильйона доларів, буцімто, відмиті Коломойським і Боголюбовим на Кіпрі, спантеличили експертів

У цивільному позові, поданому «Приватбанком» проти бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова до суду штату Делавер у США, йдеться, що бізнесмени за 10 років відмили 470 мільярдів доларів США через відділення «Приватбанку» на Кіпрі.

Суми, які, як стверджує позов, відмили Коломойський та його партнери, приголомшують

На згадані у позові цифри звернув увагу експерт аналітичного центру Atlantic Council Андерс Ослунд, який опублікував власну колонку з цього приводу. Текст позову розміщено на сайті Atlantic Council.

У тексті позову йдеться про те, що бізнесмени відмивали гроші через кіпрське відділення «Приватбанку» протягом 10 років, із 2006-го по 2016 рік. Текст позову також стверджує, що ця сума вдвічі перевищує ВВП Кіпру за цей період. Окрім Коломойського та Боголюбова, позов стосується їхніх партнерів у США і за кордоном.

«Якщо це правда, то це найбільший випадок відмивання грошей в історії, і він є справою однієї групи», – коментує цифри, згадані у позові, Ослунд.

«Приватбанк» також позивається до американських компаній, про зв'язки яких із Коломойським та Боголюбовим писала на сторінках «Української правди» дослідниця «Центру протидії корупції», журналістка Надія Бурдєй.

Раніше Ігор Коломойський у коментарі «Бі-Бі-Сі» заявляв, що звинувачення проти нього «це все – один великий фейк».

«Якщо вони покажуть, куди й скільки ми забрали, ми готові це повернути. Але вони цього не зробили», – наводить слова бізнесмена «Бі-Бі-Сі».

На момент публікації матеріалу не була відома реакція бізнесменів Коломойського та Боголюбова на суми, зазначені в позові. Між тим, озвучені у позові цифри приголомшили, здивували деяких оглядачів. Так, журналіст «Бі-Бі-Сі» у Києві Джон Фішер назвав суму у майже півтрильйона доларів, зазначену у позові, «такою, що не вкладається у голові».

«Суми, які, як стверджує позов, відмили Коломойський та його партнери, приголомшують», – твітує екс-чиновник Пентагону Майкл Карпентер.​

У позові у Делавері позивачі твердять, що протягом 10 років Коломойський і Боголюбов використовували «Приватбанк» як власну «скарбничку», крадучи звідти мільярди доларів й з допомогою американських партнерів відмивали гроші через незаконні кредити.

Як стверджують позивачі, відмиті гроші були використані для підтримки американських бізнесменів, що займались нерухомістю, – задля власних цілей. Відтак, твердять позивачі, Коломойський та Боголюбов стали власниками нерухомості в Клівленді, штат Огайо, і придбали «стратегічно важливі» металургійні заводи у штатах Огайо, Мічиган, Західна Вірджинія та Кентуккі.

Відкритим питання щодо Зеленського є природа його стосунків із олігархом Коломойським. Зеленський публічно заявив про намір стати на бік держави, а не Коломойського та інших екс-власників «Приватбанку». Це хороший знак

Політолог Тарас Кузьо, який раніше виступав із критикою Володимира Зеленського, казав, що Коломойський є «ментором» Зеленського і «підтримував його», – твітує, що з огляду на озвучені у позові цифри «США та ЄC (Кіпр) не мають морального права критикувати Україну за корупцію», бо вони, мовляв, допомогли Коломойському та «його пройдисвітам» «викрасти з України мільярди доларів».

Діяльність Ігоря Коломойського перебуває у центрі уваги міжнародних оглядачів через побоювання, що він може мати вплив на формування команди президента України Володимира Зеленського. Наприклад, експерт Atlantic Council Мелінда Гарінг назвала «тупим» рішення про призначення Максима Донця, якого називають колишнім охоронцем бізнесмена Ігоря Коломойського, на посаду начальника Служби безпеки президента України Управління державної охорони України.

«Це означає, що у Коломойського буде доступ до всього. Тупо, тупо, тупо», – твітувала про рішення Зеленського Гарінг.​

Президент Зеленський під час візиту до Брюсселя заявив, що не стане на бік колишніх власників «Приватбанку» в їхньому протистоянні з державою. Ця заява привернула увагу колишнього посла США в Україні Стівена Пайфера.

«Відкритим питанням щодо президента України Зеленського є природа його стосунків із олігархом Коломойським. Зеленський публічно заявив про намір стати на бік держави, а не Коломойського та інших екс-власників «Приватбанку». Це хороший знак», – твітував Пайфер.​

Раніше «Приватбанк» подав позов у США проти Коломойського і Боголюбова, із звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів у Сполучених Штатах, але подробиці позову не були відомими загалу.