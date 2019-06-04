У питанні «Приватбанку» захищатиму тільки державу – Зеленський на зустрічі з віце-президентом Єврокомісії

У рамках робочого візиту до інституцій ЄС та НАТО президент України Володимир Зеленський зустрівся з віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом і запевнив його, що в питанні функціонування і власності «Приватбанку» керуватиметься інтересами держави.

«Що стосується «Приватбанку», я захищатиму тільки державу, тільки громадян. Мене ці ігри колишніх власників в судах не цікавлять. Я не збираюся бути на їхньому боці», – цитує слова Зеленського Адміністрація президента України.

Повідомляється, що у центрі уваги співрозмовників були питання співпраці між Україною і ЄС у фінансовій та економічній сферах.

«Президент України запевнив, що наша держава дотримуватиметься взятих на себе міжнародних зобов’язань, зокрема й у взаєминах із міжнародними фінансовими інституціями», – йдеться в повідомленні.

Адміністрація президента Зеленського також повідомляє, що віце-президент Єврокомісії наголосив, що ЄС завершить розгляд питання про надання Україні коштів другого траншу в розмірі 500 мільйонів євро у рамках четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС, «щойно відповідні вимоги для їхнього отримання будуть виконані українською стороною».

Володимир Зеленський 4-5 червня перебуває з візитом у Брюсселі, де відвідує інституції ЄС і НАТО і має заплановані зустрічі з партнерами України у ЄС і Альянсі.