Столтенберґ закликав Зеленського втілити закон «Про національну безпеку»

Президент України Володимир Зеленський має «сильний мандат» для втілення ключових реформ, зокрема закону про національну безпеку, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ під час спільної прес-конференції з Зеленським у Брюсселі 4 червня.

«У вас зараз дуже сильний мандат провести ключові реформи, боротися з корупцією, а також зміцнити верховенство права. Ці реформи є ключовими для забезпечення безпеки та процвітання всіх українців і наближення України ближче до НАТО. Всі ми вітаємо ухвалення українського закону про національну безпеку і заохочуємо вас якомога швидше його виконувати, це дуже важливе законодавство. Ми будемо вас підтримувати», – заявив Столтенберґ.

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Володимир Зеленський у відповідь запевнив, що Україна зберігатиме курс на інтеграцію в НАТО та Європейський Союз, і подякував генеральному секретареві за «політичну і практичну підтримку», яку члени Альянсу надають Києву.

«Справжня реалізація закону України про національну безпеку є одним із моїх перших завдань. Я маю на увазі реформу СБУ. По-друге – реформа розвідувальних органів, реформа оборонно-промислового комплексу, забезпечення демократичного цивільного контролю в секторі безпеки і оборони», – сказав Зеленський.

Він також анонсував зустріч у Мінському форматі, яка має відбутися 5 червня.

Володимир Зеленський 4-5 червня перебуває з візитом у Брюсселі, де відвідує інституції ЄС і НАТО. Він вже мав зустріч зокрема з президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером.