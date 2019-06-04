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04 Червень 2019, Київ 19:53
Новини | Політика

Столтенберґ закликав Зеленського втілити закон «Про національну безпеку»

«У вас зараз дуже сильний мандат провести ключові реформи», – сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтеберґ, звертаючись до Зеленського

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Президент України Володимир Зеленський має «сильний мандат» для втілення ключових реформ, зокрема закону про національну безпеку, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ під час спільної прес-конференції з Зеленським у Брюсселі 4 червня.

«У вас зараз дуже сильний мандат провести ключові реформи, боротися з корупцією, а також зміцнити верховенство права. Ці реформи є ключовими для забезпечення безпеки та процвітання всіх українців і наближення України ближче до НАТО. Всі ми вітаємо ухвалення українського закону про національну безпеку і заохочуємо вас якомога швидше його виконувати, це дуже важливе законодавство. Ми будемо вас підтримувати», – заявив Столтенберґ.

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Володимир Зеленський у відповідь запевнив, що Україна зберігатиме курс на інтеграцію в НАТО та Європейський Союз, і подякував генеральному секретареві за «політичну і практичну підтримку», яку члени Альянсу надають Києву.

«Справжня реалізація закону України про національну безпеку є одним із моїх перших завдань. Я маю на увазі реформу СБУ. По-друге – реформа розвідувальних органів, реформа оборонно-промислового комплексу, забезпечення демократичного цивільного контролю в секторі безпеки і оборони», – сказав Зеленський.

Він також анонсував зустріч у Мінському форматі, яка має відбутися 5 червня.

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Володимир Зеленський 4-5 червня перебуває з візитом у Брюсселі, де відвідує інституції ЄС і НАТО. Він вже мав зустріч зокрема з президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером.

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