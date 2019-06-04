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04 Червень 2019, Київ 13:50
Новини | Політика

Зеленський висловив співчуття президентові Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття своєму ізраїльському колезі Реувену Рівліну через смерть дружини.

«З величезним сумом дізнався про смерть дружини президента Ізраїлю Реувена Рівліна – Нехами, яка народилася в сім’ї вихідців з України. Від імені українського народу висловлюю ізраїльському колезі глибокі співчуття у зв’язку з непоправною втратою», – повідомив Зеленський у мережі Twitter.

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін у 2016 році побував із візитом в Україні. Тоді його виступ у Верховній Раді на парламентських слуханнях «75-і роковини трагедії Бабиного Яру: уроки історії та сучасність викликали різку критику українських коментаторів.

У січні 2019 року п’ятий президент України Петро Порошенко під час офіційного візиту до Ізраїлю на зустрічі з Реувеном Рівліном закликав Ізраїль посприяти звільненню українських моряків, захоплених російськими силовиками у Керченській протоці.

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