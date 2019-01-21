Порошенко закликає президента Ізраїлю сприяти звільненню українських моряків, захоплених ФСБ

Україна закликає Ізраїль посприяти звільненню українських моряків, захоплених російськими силовиками у Керченській протоці. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Держави Ізраїль Реувеном Рівліном.

Як інформує сайт українського президента, сторони також обговорили теми врегулювання конфлікту на Близькому Сході та кризу в Сирії.

Увечері, як очікується, буде підписана Угода про вільну торгівлю між Україною й Ізраїлем. У Петра Порошенка сьогодні ще низка зустрічей з посадовцями в Ізраїлі.

Президент України перебуває в Ізраїлі з офіційним візитом.