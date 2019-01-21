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21 Січень 2019, Київ 13:41
Новини | Політика

Порошенко закликає президента Ізраїлю сприяти звільненню українських моряків, захоплених ФСБ

Президент України Петро Порошенко (ліворуч) і президент Ізраїлю Реувен Рівлін. Єрусалим, 21 січня 2019 року

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Україна закликає Ізраїль посприяти звільненню українських моряків, захоплених російськими силовиками у Керченській протоці. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Держави Ізраїль Реувеном Рівліном.

Як інформує сайт українського президента, сторони також обговорили теми врегулювання конфлікту на Близькому Сході та кризу в Сирії.

Увечері, як очікується, буде підписана Угода про вільну торгівлю між Україною й Ізраїлем. У Петра Порошенка сьогодні ще низка зустрічей з посадовцями в Ізраїлі.

Президент України перебуває в Ізраїлі з офіційним візитом.

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