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20 Січень 2019, Київ 21:02
Новини | Політика

У ЗМІ з’явилися кадри есмінця США, що увійшов у Чорне море

Есмінець Donald Cook біля берегів грецького острова Корфу, березень 2016-го року

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Турецьке видання Bosphorus Naval News оприлюднило в соцмережах кадри проходу есмінця Сполучених Штатів Donald Cook через Босфорську протоку в Чорне Море.

«Есмінець Donald Cook пройшов через Стамбул 19 січня 2019 року у північному напрямку. Перший кадр: переміщення цього есмінця. Другий кадр: переміщення есмінця ВМС США до Чорного моря», – йдеться в підписі до світлин.

19 січня в Національному центрі управління обороною Росії заявили, що відстежують перебування есмінця США в Чорному морі.

USS Donald Cook належить до ранньої версії есмінців типу «Арлі Берк».

Глава місії України при НАТО Вадим Пристайко раніше заявив, що у Чорне море все частіше заходять кораблі Альянсу.

25 листопада російські силовики неподалік Керченської протоки відкрили вогонь по українських кораблях, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів. Троє моряків при цьому були поранені. Усіх захоплених українців утримують у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

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Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.

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