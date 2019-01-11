Аналітики США закликали до більш рішучих дій зі стримування агресії Кремля – NBC News

«Путін викрав два десятка невинних українських моряків в міжнародних водах». Так Майкл Макфол охарактеризував затримання Росією українських моряків поблизу Керченської протоки 24 листопада минулого року в коментарі NBC News стосовно .

Макфола здивувала обмежена відповідь адміністрації президента США Дональда Трампа на «незаконне затримання» українських моряків.

«Це обурливо і вимагає публічної реакції особисто від президента Трампа», – додав колишній посол США до Росії.

«Мене непокоїть, що більшість світу просто рухається далі і забула про цих українських моряків», – додав Макфол.

До більше рішучих дій зі стримування Росії закликав і колишній посол США до України Джон Гербст.

«Кремль не переконаєш осудом, – говорить Гербст, який зараз очолює Євразійський центр американської дослідницької установи Atlantic Council. – Його переконають лише болючі кроки. Біль від санкцій та біль, який може настати через надання зброї Україні», – зазначив Гербст у коментарі для NBC News. Гербст закликав США надати Києву протикорабельні ракети та патрульні кораблі, які надали б Україні «часткову симетричну перевагу в самозахисті в Азовському морі».

Спостерігачі остерігались, що купівля Україною американських Джавелінів може призвести до ескалації конфлікту, однак цього не сталось, говорить Гербст. «Ніколи не можна виключати масштабну ескалацію, однак, гадаю, ціна для Путіна є досить високою».

Кейр Гайлз, дослідник британського центру Chatham House в коментарі агентству закликав зважати на можливість кроків у відповідь з боку Росії на лише в Україні, але і в інших регіонах світу, коли йдеться про дії у відповідь на інцидент поблизу Керченської протоки.

Балаш Ярабік з Фундації Карнегі припускає, що Москва не хоче ескалації до виборів в Україні, бо така ескалація допомогла б Порошенку.

«Наскільки я розумію, Росія не зацікавлена в подальшій ескалації до виобрів, бо це допомогло б кандидатурі Порошенка», – говорить він, додаючи, що українських президент також не хоче допустити ще одного зіткнення на морі.