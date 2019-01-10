Наступного тижня омбудсмен намагатиметься зустрітися із полоненими моряками в Москві

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що наступного тижня намагатиметься зустрітися із 24 українськими моряками, яких утримують у столиці Росії Москві.

«Зараз на розгляді є мої заяви про зустріч із нашими військовополоненими в слідчому ізоляторі. Я буду наступного тижня в Москві, буде судове засідання щодо продовження запобіжного заходу. Будемо працювати», – сказала Денісова під час брифінгу після зустрічі із родичами полонених моряків. Суди мають відбутися в другій половині січня.

Вона додала, що 24 полонених військових моряків наразі захищає 30 адвокатів, ще чотири в резерві на випадок непередбачених дій російської влади проти захисників.

«Головна стратегія, яка проваджується державою, наступна: наші моряки військовополонені, діяти потрібно згідно із Женевською конвенцією 1949 року. Вони без будь-яких передумов мають бути звільнені і повернуті додому. Так само мають бути повернені кораблі, на яких вони були захоплені», – наголосила Денісова.

Адвокатську підтримку оплачують з державного бюджету, додала вона.

Усі моряки визнали себе військовополоненими і не дають свідчень, заявила омбудсмен. Вона отримала інформацію про різні поранення моряків, зокрема про проблеми Андрія Артеменка із очами, але в неї немає офіційних довідок від органів російської влади.

Родичі хотіли б отримати більше інформації, каже Віктор Сорока, батько захопленого в полон Василя Сорока.

«У нас дуже мало інформації про ступінь враження і характер поранення трьох наших моряків. Інформація з Росії не має підпису і штампу – по одних паперах вони мають легкі поранення, по інших – важкі поранення і враження. Ми розуміємо добре, що хлопці звідти можуть повернутися вже інвалідами», – заявив Сорока. Його дружина та донька намагалися зустрітися із Василем в анексованому Росією Сімферополі, але не встигли – Сороку та інших перевели до Москви.

Родичів військовополонених закликали поїхати на суди щодо продовження запобіжного заходу, але родичі Сороки в Росію не поїдуть – про це їх попросив сам Василь Сорока через свого адвоката.

«Ми це сприймаємо як те, що він не хоче, щоб це використали для психологічного тиску на нього», – каже батько. Він додав, що родичі кожного полоненого отримали по 150 тисяч гривень для підтримки і оплати юридичної допомоги.

Координує зусилля адвокатської групи Микола Полозов, який неодноразово супроводжував в суді українських політичних в’язнів. Росія називає моряків порушниками кордону і розглядає як кримінальних злочинців, каже Полозов, хоча мала б ставитися як до комбатантів відповідно до норм міжнародного права, яке російська ж конституція ставить вище національних законів.

«Згідно із третьою Женевською конвенцією події, що відбулися 25 листопада 2018 року поблизу Керченської затоки, – це збройний конфлікт, де агресором виступила Росія. Військовослужбовці Росії на кораблях під російським прапором обстріляли українських військовослужбовців на кораблях під українським прапором. Це перший відкритий акт військової агресії з початку гібридної війни», – заявив Полозов.

Захист сподівається, що надалі слідство забезпечить морякам можливість телефонного зв’язку із родичами, зараз їм можна писати листи, наголосив адвокат. Детально коментувати обвинувачення моряків з боку Федеральної служби безпеки Полозов на став, зазначивши, що доступ до матеріалів справи отримає після закінчення попереднього слідства і обмежився заявою, що, «м’яко кажучи, інформація у версії ФСБ неправдива».

25 листопада 2018 року російські силовики неподалік Керченської протоки відкрили вогонь по українських кораблях, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів. Троє моряків при цьому були поранені. Усіх захоплених українців утримують у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.