«Я стільки сюжетів про Україну вдома не бачив». Полонений моряк розповів про перебування в московському СІЗО

Український полонений моряк, капітан-лейтенант Сергій Попов розповів адвокату Гаджи Алієву про умови життя у московському СІЗО.

«Пояснив, що потрапив у камеру, де є телевізор, який не працював, бо не було антени. Далі дослівно: «На неодноразові заяви з проханням надати антену адміністрація СІЗО ніяк не відреагувала, і мені довелося зробити саморобну з підручних засобів (я ж електромеханік). В підсумку цілими сутками із телевізора тільки про Україну і говорять, я стільки сюжетів про Україну вдома не бачив! Невже у Казахстані, Білорусі і інших країнах нічого цікавого не відбувається, навіщо стільки новин про Україну?», – написав юрист у Facebook.

Попов також подякував волонтерам за передачі.

25 листопада російські силовики у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів. Троє моряків при цьому були поранені. Усіх захоплених українців утримують у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.