Клімкін просить Захід допомогти звільнити моряків України (світова преса)

Анна Романдаш

Керченська криза – це спроба задушити Україну та відновити Російську імперію, написав міністр МЗС Павло Клімкін у статті для Politico. Київ відправить нові військові кораблі в Азовське море – про це йде мова у статті Newsweek. Тим часом Володимир Путін обговорив можливість обміну українських моряків із Віктором Медведчуком, наголошують у Deustche Welle.

Українські моряки не порушили жодного закону коли Росія їх захопила 25 листопада, пише Павло Клімкін у колонці для американського ЗМІ Politico. Міністр наголошує на злочинних діях президента Росії Володимира Путіна, а також закликає Захід спільно діяти аби таки звільнити моряків.

«Своєю останньою атакою Путін продовжує душити Україну. Його кінцева мета – задушити і заглушити нас, побачити, як ми впадемо, аби він міг повернути нашу країну в нову…Російську імперію», – пише Клімкін. Він нагадує, що атака на Україну – це атака на західні цінності, які українці обрали, а також на світовий порядок і міжнародні закони.

За словами міністра, дії 25 листопада шкодять українській економіці та місцевим портам. Путін, натомість, не лише залишається безкарним, але й відволікає росіян від внутрішніх проблем своїми агресивними діями. На думку політика, Росія не зупиниться. «Поки Україна готується до виборів наступного року, Путін спробує дестабілізувати, порушити та визнати незаконним цей процес у будь-який можливий спосіб», – зазначає міністр.

Клімкін згадує про гібридну війну та дезінформацію, яку Росія використовує у своїй політиці, а також критикує цинізм Путіна, який продовжує порушувати угоди і звинувачувати Україну в цьому.

«Ми твердо віримо, що деескалація нестабільної і небезпечної ситуації в Азовському морі та Керченській протоці може відбутися лише завдяки солідарності країн, які поважають міжнародне право», – додає міністр. Він просить партнерів продовжувати тиснути на Росію та вимагати звільнення українських моряків.

Київ надішле нові військові кораблі в Азовське море – про це йде мова у статті американського журналу Newsweek. Українська сторона пояснює – це необхідно аби не втратити «гарячу» ділянку повністю. Оглядач пише, що Москва одразу ж зреагувала на заяву Києва та назвала її «провокацією».

Журналіст цитує Олександра Турчинова, секретаря РНБО, який наголошує, що в України «нема альтернатив». Поки невідомо, коли військові кораблі попливуть у море. Міжнародні партнери та представники ОБСЄ мають бути на борту, коли це відбудеться. Кораблі будуть розташовані на березі, звідки вони зможуть «ліквідувати різні цілі, особливо ті, які стосуються мосту, що з’єднують Крим та Росію», – пише оглядач.

Росіяни відгукнулися на цю заяву назвавши її «прямим закликом на терористичні дії». Сергій Лавров, керівник МЗС Росії, також пригрозив «переконливою відповіддю» Кремля.

Оглядач нагадує про «надзвичайний переліт» американського військового літака над Україною після подій у Керченській протоці. За словами журналіста, у такий спосіб США «показали свою силу Москві». Автор цитує офіційну заяву Пентагону, яка засуджує агресію Росії як «схему все більш провокативних та ризикованих дій», та наголошує на тому, що президент США Дональд Трамп висловив свою підтримку Україні та надав їй зброю.

Доля українських моряків вирішиться після суду над ними – мовиться у статті німецького ресурсу Deustche Welle. Журналісти аналізують заяви Путіна під час його останньої конференції, де він говорить про Керченську кризу.

«Путін підтвердив, що обговорював можливість обміняти захоплених українців [моряків] на громадян Росії із Віктором Медведчуком, який представляє Україну у Тристоронній контактній групі по Донбасу», – йдеться у статті. За словами Путіна, Медведчук постійно займається цим питанням та недавно приїхав в Москву аби ще раз обговорити ситуацію довкола Керченської кризи. Утім, російський президент наголосив, що рішення проблеми відбудеться тільки після суду.

Окрім цього, Путін також говорив про загрозу використання ядерної зброї та зростання ризику ядерної війни. Зокрема, він розкритикував Захід за використання ядерної зброю низького радіусу дії. Путін також пригрозив США на випадок, якщо американці збільшать свою військову присутність у Європі. «Він [Путін] сказав: якщо США розмістить ракети середнього радіусу дії в Європі, то Росія буда змушена прийняти заходи на противагу», – пишуть у статті.

На додачу, російський президент розкритикував світову систему зберігання зброї та застеріг інші країни від розробки тактичної ядерної зброї. Журналісти наголошують – у такий спосіб Путін говорить про збільшення ядерної загрози в Європі.