Путін не збирається звільняти українських моряків ‒ Мустафа Джемілєв

Росія намагається використовувати захоплених українських моряків у політичних цілях ‒ про це в інтерв'ю Крим.Реалії розповів лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв після зустрічі в Одесі з родичами українських військових, захоплених ФСБ біля берегів Криму. На зустрічі також були присутні представники Міноборони, Генштабу та Мін'юсту України, український омбудсмен Людмила Денисова, адвокат Микола Полозов, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз та інші.

«З розмови з міністром закордонних справ Туреччини мені стало зрозуміло, що Путін не збирається вести розмову про звільнення або обмін захоплених моряків до президентських виборів в Україні. Мабуть, він вважає, що їх звільнення може підняти рейтинг Порошенка, якого Путін ненавидить і боїться», ‒ припускає Джемілєв.

За словами лідера кримських татар, троє поранених моряків знаходяться в СІЗО при Матроській тиші, оскільки в «Лефортово» відсутня медична частина. Решта утримуються в «Лефортово».

«Лефортово» завжди вважалося в'язницею КДБ. Я сам провів там близько півроку при радянській владі, і можу сказати, що вона виглядає досить спокійною в порівнянні з іншими російськими в'язницями. Там немає властивого іншим СІЗО і колоніям рівня свавілля, але відбувається ретельна ізоляція в'язнів. Наприклад, ніхто із захоплених 24 моряків не перебуває в одній камері. Всі вони утримуються окремо, і до них підсаджують інших ув'язнених, які намагаються їх «обробити», ‒ каже Джемілєв.

До них підсаджують інших ув'язнених, які намагаються їх «обробити»

За його словами, основна мета «підсадних» співкамерників ‒ переконати українських військових визнати себе винними й наговорити на свою країну.

«Тим не менше, всі вони тримаються стійко. На жаль, важливо розуміти, що на війні неминучі й убиті, і поранені, і полонені. Однак ми робимо все можливе і для звільнення моряків, і для полегшення умов їх утримання», ‒ запевнив лідер кримськотатарського народу.

«Ми маємо боротися за них»

«Цілком очевидно, що зустріч з родинами захоплених моряків була абсолютно необхідна. Минуло вже більше ніж місяць з дня їхнього полону, і, звичайно, родичі, вперше в житті вони виявилися в подібній ситуації, дуже переживають за їхню долю. Ми розповіли їм про нашу стратегію зі звільнення захоплених військових, розповіли про виконану роботу», ‒ повідомив адвокат Микола Полозов.

«Кремлівський режим не просто так захоплює людей, і ми бачимо безліч прикладів цього упродовж останніх п'яти років. Вже більше ніж сотня українських політв'язнів знаходиться в російських в'язницях. Але в цьому випадку українська держава з урахуванням минулих помилок грамотно здійснює захист моряків від самого початку. У Росії була сформована команда захисту з 34 адвокатів, які спільно зі мною працюють у цій справі. На додаток до цього на сьогоднішній зустрічі було вирішено сформувати пул українських юристів, які працюватимуть з Європейським судом з прав людини», ‒ пояснює Полозов.

Микола Полозов розповів родичам захоплених моряків про ту роботу, яка була проведена до тривалих новорічних свят.

«Щоб не допустити адвокатів до справи, російські слідчі органи часто не дають їм побачитися зі своїми підзахисними упродовж 3-4 місяців. Однак нам вдалося зустрітися з нашими підзахисними в «Лефортово» практично відразу після затримання, використавши для цього й політичні, й медійні інструменти», ‒ каже адвокат.

Принципова позиція сторони захисту, за словами адвоката, полягає в тому, що інцидент, який стався 25 листопада біля берегів Криму, під час якого російські військові таранили, обстріляли та захопили українські катери «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксир «Яни Капу», ‒ це прямий акт агресії з боку Росії.

Політична ціна, яку Путіну доведеться платити за утримання трьох кораблів і 24 полонених моряків, досить висока

«Це перший неприкритий акт агресії за п'ять років гібридної війни, і, оскільки захоплені моряки мали необхідні ознаки комбатантів, події автоматично підпадають під дію Третьою Женевської конвенції. Стратегія України ґрунтується на тому, що захоплені моряки є військовополоненими ‒ їх визнає такими Женевська конвенція та весь цивілізований світ. Самі українські моряки під час допитів під протокол назвали себе військовополоненими, і тільки російська влада вважає їх кримінальними злочинцями. Таким чином, використовуючи юридичні, політичні та дипломатичні важелі, ми намагаємося створювати сприятливу ситуацію для того, щоб Кремль ухвалив рішення про їх звільнення», ‒ пояснює Полозов.

За словами адвоката, політична ціна, яку Путіну доведеться платити за утримання трьох кораблів і 24 полонених моряків, досить висока. «По-перше, це може привести до нових санкцій відносно Росії. До того ж, не варто забувати, що Кремль не ізольований від зовнішнього світу. Він бере участь в якихось зовнішньополітичних угодах, наприклад, з питання Сирії, і факт полону моряків може позначитися на цих угодах», ‒ вважає він.

«Судити їх росіяни не мають права»

Микола Полозов вважає, що суд над захопленими українськими моряками відбудеться нескоро.

«Наразі триває попереднє слідство. Експертизи у справі призначили тільки в грудні, а їхня підготовка в середньому займає півтора-два місяці. Незабаром після зустрічі з родичами нам стало відомо, що 15 січня Лефортовський суд Москви розгляне клопотання ФСБ про продовження заарештованим запобіжного заходу, що означає також продовження терміну слідства як мінімум на два місяці», ‒ прогнозує юрист.

При цьому Микола Полозов допускає: теоретично російська влада може ухвалити політичне рішення відпустити захоплених моряків без всякого суду, як вони робили це раніше відносно українських прикордонників.

«Однак риторика особисто Путіна та міністра закордонних справ Росії Лаврова, які закликають дочекатися суду та вироку, вказує на те, що вони мають намір доводити справу до суду», ‒ підсумував адвокат.