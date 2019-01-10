Бойовий корабель Північного флоту Росії прибув до окупованого Севастополя

Великий протичовновий корабель Північного флоту Росії «Сєвєроморськ» прибув до окупованого Севастополя.

Як повідомляє прес-служба Чорноморського флоту Росії, корабель ввійшов у Чорне море 9 січня і взяв курс на Севастополь.

«На озброєнні корабля знаходяться вісім пускових установок ЗРК «Кинджал» (64 ракети), дві чотириконтейнерні установки ракето-торпед «Раструб», реактивні бомбометні установки РБУ-6000, артилерійські установки АК-100 і АК-630М. Також на борту базуються два вертольоти Ка-27», – заявили у міністерстві.

Глава місії України при НАТО Вадим Пристайко раніше заявив, що у Чорне море все частіше заходять кораблі Альянсу.

25 листопада російські силовики неподалік Керченської протоки відкрили вогонь по українських кораблях, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів. Троє моряків при цьому були поранені. Усіх захоплених українців утримують у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.