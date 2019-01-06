США відправили в Чорне море десантний корабель для підтримки безпеки

Сполучені Штати Америки відправили в Чорне море десантний корабель своїх Військово-морських сил для підтримки безпеки в регіоні, повідомив 6-й флот США. На його борту перебуває частина сил Морської піхоти, мовиться в повідомленні.

«Перехід корабля Fort McHenry в Чорне море підтверджує нашу колективну відданість безпеці в Чорному морі і далі зміцнює наші міцні відносини з союзниками і партнерами НАТО в регіоні», – заявила командувачка 6-го флоту, що діє у складі ВМС США в Європі і Африці, віце-адмірал Ліса Франкетті.

«Наша регулярна діяльність у Чорному морі також свідчить про гнучкість і здатності, притаманні силам 6-го флоту США», – додала вона.

Як мовиться в повідомленні, що було оприлюднене вранці 6 січня, корабель USS Fort McHenry (LSD 43) на той час ішов на північ до Чорного моря протокою Дарданелли.

«Перебуваючи у складі 6-го флоту США, корабель буде здійснювати операції разом із союзниками і партнерами для зміцнення безпеки і стабільності в Європі», – заявили американські військові моряки.

6-й флот нагадав, що ВМС США регулярно діють у Чорному морі, відповідно до норм міжнародного права, і протягом 2018 року там перебували по черзі шість американських військових кораблів.

Після нещодавнього загострення в регіоні Чорного і Азовського морів, викликаного агресивними діями Росії щодо українських військових кораблів і їхніх екіпажів, а також щодо цивільних суден різних країн, які йдуть до українських азовських портів чи з них, союз НАТО дав знати, що прагне посилити свою присутність у регіоні.