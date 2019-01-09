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09 Січень 2019, Київ 10:23
Новини | Політика

У Чорне море зайде ще один корабель НАТО – дипломат

У Чорне море зайде ще один корабель НАТО

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Військовий корабель з Нідерландів, який очолив одну з постійно діючих груп НАТО, має намір зайти в Чорне море. Про це в інтерв’ю телеканалу «112 Україна» розповів глава місії України при НАТО Вадим Пристайко.

«Є діючі групи – зараз, наприклад, одну з груп очолили Нідерланди, а нідерландський корабель тільки прийняв управління, вони збираються зайти в Чорне море», – зазначив дипломат.

За словами Пристайка, останнім часом кораблі НАТО все частіше заходять у Чорне море.

Він пояснив, що конвенція Монтре, яка регламентує судноплавство в чорноморських протоках, обмежує кількість і тоннаж військових кораблів, що не належать країнам басейну Чорного моря, а також те, наскільки довго вони можуть перебувати в Чорному морі. Тому, за словами Пристайка, НАТО використовує ротаційний принцип – одні кораблі виходять, інші заходять.

Керченська криза: полонені моряки і нові санкції проти Росії
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Керченська криза: полонені моряки і нові санкції проти Росії

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25 листопада російські силовики неподалік Керченської протоки відкрили вогонь по українських кораблях, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів. Троє моряків при цьому були поранені. Усіх захоплених українців утримують у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.

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