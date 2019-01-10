Кремль зупинять не слова, а біль від санкцій і зброї для України (світова преса)

Анна Романдаш

Українські моряки все ще у Росії, а Захід не робить достатньо для їхнього звільнення, мовиться в огляді американської медіакомпанії NBC. Комік Володимир Зеленський своїм популізмом нагадує Дональда Трампа і може повторити його результат, перемогу на виборах – про це стаття коментатора агентства Bloomberg.

Агресію Кремля можуть зупинити не слова, а тільки біль від санкцій і від зброї, яку нададуть Україні – таку думку Джона Гербста, колишнього посла США в Україні, наводить стаття на сайті американського телеканалу NBC. Журналістка наголошує: українські моряки, яких Росія захопила ще в листопаді, досі у російському ув’язненні, але реакції Заходу недостатньо, щоб їх звільнити.

Оглядачка пояснює, що після подій у Керченській протоці Захід розкритикував Росію, Трамп відмовився зустрітися із Путіним, а до Чорного моря прибув американський військовий корабель. «Ці заходи – менше, ніж те, на що сподівався президент України Петро Порошенко, – що кораблі США й інших членів НАТО пройдуть Керченською протокою в Азовське море», – додає авторка.

Журналістка посилається на Майкла Макфола, колишнього посла США в Росії – той був здивований «приглушеною відповіддю адміністрації Трампа» на незаконне, на його думку, затримання українських моряків. За словами політика, Керченський інцидент «вимагає публічної реакції від самого президента Трампа».

Оглядачка додає: минулого місяця радник США з питань нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Трамп не зустрічатиметься з Путіним, доки Росія буде утримувати українських моряків і їхні кораблі. «Я найбільше хвилююся, що світ просто пішов далі і забув про цих українських моряків», – каже Макфол.

​Володимир Зеленський, комік і кандидат у президенти України, розпочав популістську виборчу кампанію в стилі Дональда Трампа – про це стаття оглядача Леоніда Бершидського в рубриці «Точка зору» на сайті агентства Bloomberg. За словами журналіста, попри патріотичну кампанію президента Петра Порошенка, виборці поки не визначилися зі своїми вподобаннями, тому перемогти можуть різні кандидати – включно із Зеленським, вважає автор.

Оглядач аналізує кампанію та імідж Зеленського в Україні. За його словами, атмосфера непевності і недовіри в Україні є поживним ґрунтом для популізму, і Зеленський надзвичайно талантливо потурає своїй аудиторії. Коміка люблять глядачі, а також сприймають як успішного професіонала. Попри колишню роботу в Росії, Зеленський різко критикував анексію українського Криму президентом Росії Володимиром Путіним і відмовився від турів і корпоративів у Росії, як то було раніше.

Автор вказує і на можливі зв’язки Зеленського із олігархом Ігорем Коломойським, на чиєму каналі виступає комік і де він оголосив про своє балотування. Зеленський також виставляє відсутність політичного досвіду як позитив, наголошує на своїй «близькості з народом» і навіть просить виборців написати йому програму. Журналіст нагадує, що в інтерв’ю у грудні Зеленський заявляв, що знає, як вирішити питання війни на сході України: дати виборцям визначити, на який компроміс іти з Путіним.

«Наївне твердження Зеленського, що він зможе провести свою позицію в будь-яких переговорах – навіть із Путіним – нагадує переконання Трампа, що попередні президенти просто не були настільки талановитими у переговорах, як він», – пише журналіст. За словами оглядача, симпатії до Зеленського пов’язані і з тим, що він виступає як антиелітарний діяч.

Зеленський «не просто знаменитість, а й успішний професіонал», пише автор і додає: «Але це не обов’язково означає, що він годиться керувати країною у стані війни і кризи, контрольовану елітою, що тісно пов’язана з бізнес-олігархією. І джерела фінансування його кампанії далі не ясні».

«Українці знову і знову довіряються обіцянкам щодо легких вирішень проблем, які очевидні усім; Зеленський, як і більшість популістів, не може пояснити, чому йому вдасться там, де не вдалося всім іншим до нього», – підсумовує автор. Попри це, медіа-присутність коміка і прихильність значної частини народу робить його серйозним суперником на президентських виборах.