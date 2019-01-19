У Чорне море прямує американський есмінець

Американський есмінець USS Donald Cook (DDG-75) направляється в Чорне море. Про це 19 січня повідомило командування 6-го флоту ВМС США. Зазначається, що корабель проходить Дарданелли.

«ВМС США продовжують надавати підтримку нашим союзникам і партнерам у загальних регіональних інтересах для забезпечення стабільності на морі. Наш візит продемонструє взаємодію ВМС у досягненні загальних цілей безпеки в цьому регіоні », - зазнача командир есмінця Метью Пауел.

Про те, що корабель прямує в Чорне море, повідомив і посол України в США Валерій Чалий.

USS Donald Cook відноситься до ранньої версії есмінців типу «Арлі Берк». Як зазначає видання «Думская», він часто бере участь у навчаннях Sea Breeze.

Глава місії України при НАТО Вадим Пристайко раніше заявив, що у Чорне море все частіше заходять кораблі Альянсу.

25 листопада російські силовики неподалік Керченської протоки відкрили вогонь по українських кораблях, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів. Троє моряків при цьому були поранені. Усіх захоплених українців утримують у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.