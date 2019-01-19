Російські військові відреагували на візит американського есмінця в Чорне море

Російські військові відстежують перебування в Чорному морі есмінця США USS Donald Cook (DDG-75). Про це повідомили в Національному центрі управління обороною Росії.

«Сили Чорноморського флоту приступили до спостереження за американським есмінцем керованої ракетної зброї військово-морських сил США USS Donald Cook відразу після його входження в акваторію Чорного моря», – заявляють військові.

Стеження за американським есмінцем проводить сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії «Пытливый».

У Росії стверджують, що під час перебування есмінця USS Donald Cook в «зоні відповідальності» Чорноморського флоту Росії, за ним «будуть вести спостереження за допомогою електронних та технічних засобів».

USS Donald Cook належить до ранньої версії есмінців типу «Арлі Берк».

Глава місії України при НАТО Вадим Пристайко раніше заявив, що у Чорне море все частіше заходять кораблі Альянсу.

25 листопада російські силовики неподалік Керченської протоки відкрили вогонь по українських кораблях, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів. Троє моряків при цьому були поранені. Усіх захоплених українців утримують у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.