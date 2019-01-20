Порошенко їде з офіційним візитом до Ізраїлю

20-21 січня президент України Петро Порошенко здійснить офіційний візит до Ізраїлю, повідомляє прес-служба голови держави.

За повідомленням, під час візиту Порошенко проведе переговори зі своїм ізраїльським колегою Реувеном Рівліном, прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і спікером Кнесету Ізраїлю Юлієм Едельштейном.

«У ході візиту заплановано підписання Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом міністрів України та урядом Держави Ізраїль. Президент також проведе зустріч з патріархом Єрусалимським Теофілом ІІІ», – йдеться в повідомленні.

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Напередодні візиту ізраїльське видання The Jerusalem Post повідомило, що український президент і прем’єр-міністр Ізраїлю говоритимуть про торгівлю, ситуацію у регіоні й Росію.