Україна та Ізраїль: час долати стереотипи радянської доби і спільно досліджувати складні сторінки історії

Підписання Угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем, обговорення усього спектру співпраці між двома країнами та перспектив двосторонніх відносин на різних рівнях і у різних сферах – такі теми передбачає програма державного візиту президента України Петра Порошенка до Ізраїлю. Про це повідомив Радіо Свобода посол Держави Ізраїль в Україні Джоель Ліон. Візит запланований на 21 січня. Щоправда, у поняття «спектр співпраці» можуть входити і теми вшанування Києвом героїв національно-визвольних змагань України, яких в Ізраїлі пов’язують з геноцидом євреїв в Україні у різні періоди історії тощо.

Так, голову Директорії УНР Симона Петлюру деякі ізраїльські ЗМІ назвали «символом геноциду євреїв», хоча він вживав заходів, щоб не допустити єврейських погромів і вимагав суворо карати погромників, а лідера українського націоналістичного руху Степана Бандеру пов’язали з антисемітськими виступами в роки Другої світової війни. Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон розкритикував рішення Львівської обласної ради проголосити 2019 рік роком Степана Бандери.

​У розмові з Радіо Свобода посол зазначив, що питання історії не можна політизувати – досліджувати минуле, його «світлі» та «темні» періоди мають науковці. При цьому і Україна, й Ізраїль мають спільно досліджувати історію відносин двох народів, зазначив дипломат.

Сподіваюся, в Україні розуміють, чому євреї так чутливо ставляться до питань, пов’язаних із нацизмом, антисемітизмом. Ці питання треба обговорювати

«Сподіваюся, в Україні розуміють, чому євреї так чутливо ставляться до питань, пов’язаних із нацизмом, антисемітизмом. Ці питання треба обговорювати, ці складні сторінки історії українства та єврейства необхідно досліджувати. Але цим мають займатись не політики, а науковці в Україні та Ізраїлі, і вони мають вивчати історичні факти, а не політичні заяви. Також ми в Ізраїлі сподіваємось, що Україна на законодавчому рівні, відповідно до міжнародних стандартів, визначить такі поняття, як «антисемітизм», тощо», – зазначив посол.

Про радянські «​ярлики»​ і сучасну російську пропаганду

В Українському інституті національної пам’яті звинувачення діячів українських національно-визвольних змагань в антисемітизмі називають «стереотипами радянської доби» і визнають, що історія українсько-єврейських стосунків заполітизована. Подолання стереотипів і деполітизація історії – це завдання науковців в Україні та Ізраїлі. Про це у розмові з Радіо Свобода зазначив керівник інституту Володимир В’ятрович.

Ярлик антисемітизму, прив’язаний до українського національно-визвольного руху, активно використовувала радянська пропаганда для його дискредитації

«Ярлик антисемітизму, прив’язаний до українського національно-визвольного руху, активно використовувала радянська пропаганда для його дискредитації. Цей же ярлик успішно використовує сучасна російська пропаганда – і, на жаль, ми бачимо її результат: сучасні політики використовують тези і заяви, запозичені у цієї пропаганди», – наголосив науковець.

За його словами, українські та ізраїльські науковці повинні мати «достатньо відваги», досліджуючи резонансні проблеми українсько-єврейської історії. Тим більше, що українці та євреї у своїй боротьбі за незалежність, за державність були змушені вдаватись до радикальних засобів, каже історик.

«Українці та євреї – це народи, які не мали своєї державності, тож їхня боротьба за свою державність мала чимало схожого. І ті, і другі у цій боротьбі вдавалися до жорстоких методів боротьби, від цієї боротьби могли страждати невинні люди, і ми повинні про це говорити. Але це не має дискредитувати боротьбу за незалежність України і Держави Ізраїль», – зауважив В’ятрович у розмові з Радіо Свобода.

​Наука та освіта як засоби подолання стереотипів і пропагандистських штампів

Здолати радянські стереотипи, штампи російської пропаганди допомагають спільні ініціативи і проекти українських та ізраїльських науковців, учителів, громадських активістів. Про це говорили у розмові з Радіо Свобода і посол Джоель Ліон, і керівник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

«Давайте разом, євреї та українці, вивчати, а не переписувати історію, її темні та світлі сторінки, давайте не боятись говорити про темні її сторінки. Давайте використовувати сучасні комунікації, щоб провести on line урок з історії Голокосту для школярів з України в ізраїльській школі. Давайте дамо змогу дітям з української та єврейської громад облаштувати старий єврейський цвинтар в котромусь із міст України», – запропонував Джоель Ліон.

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