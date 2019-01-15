Ізраїль очікує на швидкий запуск зони вільної торгівлі з Україною – посол Ізраїлю

Ізраїль очікує на швидкий запуск зони вільної торгівлі з Україною, що дозволить у найближчі п’ять років майже удвічі збільшити товарообіг між країнами. Очікується, що відповідна угода буде підписана наступного тижня під час візиту президента України Петра Порошенка до Ізраїлю (початок візиту – 21 січня) Про це повідомив кореспонденту Радіо Свобода посол держави Ізраїль в Україні Джоель Ліон.

«Фактично можна говорити, що підписання Угоди про створення ЗВТ є ключовим моментом візиту президента Порошенка до Ізраїлю. Також ми очікуємо, що українська та ізраїльська сторони обговорять весь спектр співпраці між країнами, перспективи двосторонніх відносин на різних рівнях та у різних сферах», – наголосив посол.

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Дипломат також повідомив, що Ізраїль зацікавлений у співпраці з науковцями та освітянами України задля спільного дослідження та вивчення історії Голокосту.

Кабінет міністрів України 21 листопада 2018 року ухвалив проект Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем та уповноважив першого віце-прем’єр-міністра Степана Кубіва підписати її.

Як зазначали урядовці, серед основних статей українського експорту до Ізраїлю – зернові культури, метали, продукти харчування, вироби з деревини. Ізраїль постачає в Україну хімікати і мінеральне паливо, пластмаси й полімери, обладнання для ядерного реактора, верстати та медикаменти.