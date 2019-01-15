Китай поступово поглине Росію (огляд преси)

У статті «Китай поступово поглине Росію» «Газета по-українськи» пише, що Кремль намагається налякати США союзом із Китаєм. Хоча боятися потрібно не американцям, а росіянам. Адже посварившись із Заходом, Росія залишилася один на один із КНР. Рівноправного союзу між ними бути не може, зазначає експерт видання. Можливе лише поступове поглинання. Занадто нерівні сили «союзників». Китай перевершує Росію і за чисельністю населення, і за економічною потужністю. Ці держави зараз нагадують США і Мексику в ХІХ столітті. Тоді американці, почавши з мирної колонізації Техасу, зрештою захопили половину мексиканської території. Потужна країна, що бурхливо розвивається, потребує нових ресурсів. Якщо межує з корумпованою державою у стані застою, результатом такого сусідства може бути тільки поступова колонізація слабкого сильним. Це вже відбувається на Далекому Сході, цитує газета російського соціолога Ігоря Ейдмана.

Україна ініціюватиме міжнародне розслідування постачання Росією вугілля з окупованих територій Донбасу до Європи. Як інформує «Газета по-українськи», через порти Росії вивозять вугілля незаконно видобуте і доставлене з окупованого Донбасу. Наприклад, порт «Азов» Ростовської області, з якого вийшло затонуле біля Туреччини судно, за останні роки збільшив перевалку вугілля на 50 відсотків. Подібне – і в сусідніх портах Росії. Експерти видання зазначають, що експорт Росією українського вугілля з ОРДЛО до третіх країн важко контролювати. Ні Росія, ні бойовики не дадуть інформації. Існують лише приблизні цифри. Стратегія української влади може полягати в максимальному розголосі факту. Видання нагадує, що раніше Україна намагалася внутрішніми зусиллями протистояти експорту вугілля з Донецької і Луганської областей. Однак так і не вдалося перешкодити Росії відмовитися від торгівлі енергоресурсами з окупованої частини Донбасу. Про те, що треба робити, щоб унеможливити експорт, йдеться в статті «Росія щороку вивозить із Донбасу вугілля на 288 мільйонів доларів».

Кілька кандидатів у президенти України критикують чинну владу, що вона не змогла налагодити діалог із Кремлем і з Володимиром Путіним. А вони, мовляв, сядуть із ним, розберуться і все буде чудово. «Газета по-українськи», цитуючи російського політолога Андрія Піонтковського, пише, що Путін і його оточення сильно хочуть, щоб українська самостійна суверенна держава померла. Тому трагічною помилкою українських політиків було б саме зараз починати розмови про порозуміння та компроміси з Кремлем. Це означало би капітуляцію на порозі перемоги, наголошує політолог.

Інвестори можуть заморозити проекти з розвитку відновлюваної енергетики в Україні, якщо держава не створить для них чітких і прозорих правил гри, попереджає газета «Україна молода». Видання пише, що частка відновлюваної енергетики, разом з гідроенергетикою, у загальному балансі в Україні становить 8-8,5%. Але могла б бути значно більшою. Експерти стверджують: розвиток зеленої енергетики став трендом для України в 2018 році. Найактивніше розвивається сонячна і вітрова енергетика. Зелені тарифи – це для початкового етапу. Для наступного етапу вже аукціони – це гнучкіша система, яка дозволить насамперед зменшити вартість електроенергії. Більше про перспективи відновлювальної енергетики в Україні йдеться в матеріалі «Сотні мільйонів – на вітер».

Експорт Україною кожного наступного мільйона тонн зерна – це додатково 70 тисяч безробітних селян, стверджує дописувач газети «День» доктор економічних наук Микола Калінчик. Він не схвалює наміри аграрних чиновників довести виробництво зерна до 100 мільйонів тонн, або майже подвоїти порівняно із досягнутим рівнем. Автор статті наголошує, що за рахунок лише виробництва і експорту зернових й олійних культур Україна сягнула свого максимуму в експортній діяльності. Тобто зростання частки ВВП України за рахунок сільського господарства може бути за умови, що промисловість зовсім перестане існувати. Дописувач переконаний, що Україну ведуть до соціально-економічної катастрофи – повного безробіття, остаточного знищення сільських поселень з наслідками, які важко озвучувати. Звідси основний висновок дописувача – ухвалена стратегія щодо нарощування виробництва та експорту зернових й олійних культур продовжує негативну тенденцію, а саме: катастрофічне відставання України від інших країн за ефективністю використання землі та практично масовим безробіттям на селі. Адже із-за зернової спеціалізації зайнятість населення в сільському господарстві порівняно із 1990 роком уже скоротилася більше як у 10 разів, а нарощування виробництва зерна цю проблему ще більше загострить. На цьому наголошується в публікації «Стратегія безвиході поведінки на землі».