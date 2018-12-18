Ізраїльські hi-tech компанії забезпечують Україні близько 10 тисяч робочих місць – посол

Близько 10 тисяч українців, які є фахівцями в галузі високих технологій та програмування, працюють на ізраїльські компанії або ж міжнародні корпорації з капіталом з Ізраїлю. Hi-tech є одним із найбільш перспективних напрямків співпраці між Україною та Ізраїлем, також серед пріоритетів співробітництва між двома країнами є сільське господарство, медицина та сучасна освіта, заявив посол Держави Ізраїль в Україні Джоель Ліон на зустрічі з українськими журналістами, яку організував Фонд «Open Ukraine» (засновник фонду Арсеній Яценюк) 18 грудня.

Відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода щодо перспектив співпраці між Ізраїлем та Україною у сфері безпеки, дипломат наголосив: ізраїльська сторона допомагає українцям модернізувати медичні та освітні технології.

«Наші медики, які є фахівцями у питаннях фізичної і психологічної реабілітації, не лише допомагають українським бійцям, але й консультують українських спеціалістів. Ми підтримуємо такий напрямок, як реабілітація дітей, постраждалих унаслідок бойових дій, та надаємо допомогу військовим, які мають ментальні проблеми після поранень або контузій», – зазначив посол Ліон.

Основні напрямки співпраці між Україною та Ізраїлем, перспективи двосторонніх відносин на різних рівнях та у різних сферах будуть розглядатися під час візиту до Ізраїлю президента України Петра Порошенка. Як повідомив посол, візит заплановано на другу половину січня 2019 року.