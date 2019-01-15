«Розлучення» Британії та ЄС: дати і деталі того, що відбувається

Брюссель – Британські парламентарі у вівторок, 15 січня, мають голосувати щодо угоди про вихід Сполученого Королівства зі складу ЄС, досягнутої тривалими місяцями переговорів між Брюсселем та Лондоном.

Понад два роки тому, 23 червня 2016 року, британці на референдумі проголосували за вихід своєї країни з Європейського союзу. До 29 березня цього року, дати, що є крайнім строком для остаточного «розлучення», залишилося лише 74 дні.

Тож де саме у процесі «Брекзиту» нині перебувають Велика Британія та європейська співдружність?

15 січня британський парламент має сказати своє «так» чи «ні» угоді, щодо якої у листопаді з великими труднощами, компромісами та дипломатичними маневрами домовилися прем’єр-міністр Тереза Мей та очільники ЄС.

Спершу голосування було заплановане на грудень, однак Мей відклала його, усвідомлюючи, що «зеленого світла» цій угоді британські законотворці не дадуть і вона програє. Бажаючи отримати додаткові гарантії від ЄС, прем’єр-міністр намагалася у грудні відновити переговори з Брюсселем, однак ці зусилля успіхом не увінчалися.

Британські парламентарі повинні обов’язково висловитися щодо угоди про «Брекзит» до 21 січня, чим вони відкриють шлях для наступного голосування у Європарламенті. Тим часом думки депутатів Великої Британії щодо проекту угоди досі розходяться, і зблизити їх не вдалося навіть за період свят.

Тобто нинішній тиждень буде вирішальним для того, буде вихід Британії з ЄС організованим чи між Брюсселем та Лондоном розпочнеться період хаосу та нового протистояння навколо подальшої долі «Брекзиту».

Кілька дат:

15 січня 2019 року – очікувана дата голосування щодо проекту Терези Мей

29 березня 2019 року – вихід Великої Британії з ЄС

30 березня 2019 року – початок 21-місячного перехідного періоду, який дозволить обом сторонам підготувати базу для майбутніх відносин. Це буде період, протягом якого ще діятимуть чинні правила британсько-європейських відносин. Однак якщо угоду буде відхилено, то цей перехідний період не застосовуватиметься, і всі правила, що регулюють ці відносини, одразу припинять свою дію

30 грудня 2020 року – закінчення перехідного періоду

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Що гальмує «Брекзит»?

Велика Британія та Європейський союз узгодили три принципи ведення переговорів. Перший – забезпечення прав британців, які живуть у країнах ЄС, та європейців, які живуть на території Британії. Другий – виплата Лондоном всіх своїх фінансових зобов’язань перед бюджетом ЄС. І останній – не встановлення жорсткого кордону між Північною Ірландією, яка є частиною Сполученого Королівства, та Ірландською Республікою, яка є членом співдружності. Саме цей третій елемент і створює проблему.

На сьогодні комерційні відносини, тобто, обмін товарами між двома ірландськими країнами здійснюється без жодних обмежень, адже вони перебувають у лавах спільного торговельно-економічного простору ЄС. Однак після виходу Британії ця торгівля вже не зможе здійснюватися таким вільним способом.

Запропонований прем’єр-міністром Терезою Мей проект угоди передбачає, що для запобігання встановлення кордону Північна Ірландія і загалом Велика Британія будуть і надалі притримуватися податкового і митного режиму Євросоюзу. Це мало б тривати аж до того часу, коли буде підписаний остаточний договір про «Брекзит» (так званий «backstop»).

​Аналітики пояснюють, що таким чином вирішується проблема ірландського кордону, але створюється інша: британці заявляють, що виходять зі складу ЄС для того, аби повернути контроль над своїми установами, однак саме європейці будуть вирішувати, як довго там діятиме європейське законодавство. Саме це законодавство, згідно з яким громадяни Британії більше не матимуть права голосу, продовжуватиме свою чинність в їхній країні до того часу, доки не буде досягнута остаточна угода про «Брекзит», яку погодять всі 27 країн-членів співдружності.

Що може статися, якщо парламент Британії проголосує проти?

По-перше, може бути організований новий референдум, хоча Тереза Мей заявляє, що не хоче йти на такий крок, бо це буде суперечити принципам демократії та результатам першого всенародного голосування.

Втім, як зауважують європейські експерти, зокрема, представниця Центру Роберта Шумана Паскаль Жоанін, існує ризик отримання результату, аналогічного тому, що був у 2016 році.

«Може статися, що набереться трохи більше від половини голосів на користь членства Британії в ЄС, тож це не вирішить проблеми, що поділила британців навколо цього питання», – каже вона.

Інші політологи звертають увагу на те, що в разі нового референдуму, питання які на ньому висуватимуться, будуть стосуватися не виходу чи залишення в складі ЄС, а підтримки пропозиції Терези Мей та «жорсткого «Брекзиту», тобто, без угоди.

По-друге, можуть бути організовані дострокові вибори.

Якщо дві третини парламентарів не підтримають проект угоди Мей, то вона може ухвалити рішення залишити посаду прем’єра та призначити дострокові вибори. Однак британська прем’єр-міністр вже заявляла, що такий варіант не відповідатиме національним інтересам Британії.

По-третє, можна відмовитися від застосування статті 50 Лісабонської угоди ЄС, яка регулює вихід країни-члена зі складу співдружності. Лондон може ухвалити рішення про тимчасове перебування у складі Євросоюзу.

«До 28 березня 2019 року країна, що застосувала статтю 50 європейської угоди, може заявити: я більше її не застосовую і не виходжу зі складу ЄС», – пояснила Паскаль Жоанін, додаючи, що це, власне, не завадить Британії застосувати статтю 50, коли це стане більш доречним.

Останні опитування Sky News прогнозують велику поразку угоди Терези Мей із ЄС щодо «Брезиту»:

Чи можна відкласти дату «Брекзиту» з 29 березня на пізніше?

Саме на це звертають увагу деякі депутати від опозиції, а також і консерватори з табору Терези Мей, які критикують прем’єр-міністра через те, що вона, давши тільки два місяці, між голосуванням 15 січня та остаточною датою – 29 березня, не залишила їм іншого вибору для детальнішого вивчення існуючої угоди чи пропозиції нової.

Тим часом, як стверджують фахівці, дія статті 50 може бути продовжена, але не більш як на три місяці, що пов’язано із травневими виборами в ЄС.

Справа у тому, що після оголошення Великою Британією про рішення вийти зі складу ЄС місця її євродепутатів були перерозподілені. Але якщо б Лондон змінив свою думку та заявив про наміри залишатися в блоці, британцям довелося б брати участь у виборах. Навіть якщо через кілька місяців ці місця будуть звільнені для інших, сам процес може стати доволі важким та позначеним жорсткою виборчою кампанією. Втім, навіть якщо в ЄС вже виявили готовність відкласти на пізніше дату виходу британців, офіційний Лондон такий варіант розглядати відмовляється.

Що трапиться, коли 29 березня угоди про «Брекзит» не буде?

Якщо проект угоди про вихід, який Мей уклала з ЄС, не буде підтриманий, вона втратить свою силу, а це означатиме вихід Британії зі співдружності без угоди. З іншого боку, це призведе до того, що не буде й перехідного періоду з березня 2019 до грудня 2020 року, метою якого було надання компаніям часу для адаптації.

Також миттєво між Сполученим Королівством та ЄС буде відновлений митний контроль як щодо товарів, так і щодо тих, хто подорожує. Саме цього варіанту найбільше побоюються в бізнесових колах. Адже, на думку британських аналітиків, це призведе до можливого падіння курсу фунта, скорочення ВВП та росту безробіття й інфляції.

Оскільки між Європейським союзом, Великою Британією та рештою світу не буде більше чинних угод, будуть використовуватися типові (поза вибором) правила Світової організації. Тим часом, на думку супротивників «Брекзиту», розробка нових правил не обійдеться без труднощів.

«Це дуже збентежить Велику Британію та вдарить по тих, хто з нею активно співпрацює», – каже аналітик з Центру Шумана Паскаль Жоанін.

Прихильники виходу Британії з ЄС, які стверджують, що «Брекзит» із поганою угодою є гіршим за вихід без жодної угоди, переконані: всі ці побоювання надто перебільшені. «Розлучення» британців з ЄС навіть без угоди, вважають вони, все одно відкриє їм більше можливостей.

«Саме для цього люди й голосували, і ми не повинні впадати у відчай», – вважає один із головних прибічників «Брекзиту», екс-міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон, прогнозуючи, що ситуація швидко повернеться у нормальне русло.