Омелян сподівається на угоду про спільний авіапростір з ЄС «на наступний день після Брекзиту»

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян сподівається на те, що Україна отримає спільний авіаційний простір із Євросоюзом. Про це він сказав 7 грудня на зустрічі з французьким міністром транспорту Елізабет Борн в рамках свого робочого візиту до Франції, який тривав 6 і 7 грудня.

Під час переговорів Омелян заявив, що Україна зацікавлена в залученні досвіду Франції щодо розвитку авіації, автомобільного і залізничного транспорту.

«Перспективними напрямками є поглиблення партнерських відносин між французькою провідною машинобудівною компанією Alstom і Укрзалізницею. Ринок для Alstom величезний. Потреба України – це більше ніж 1500 локомотивів. Бо Укрзалізниця перевозить більше вантажу, ніж Deutsche Bahn всією Європою. 50% залізничних шляхів електрифіковано, тому у нас є нагальна потреба в електричних локомотивах. Ми приділяємо велику увагу внутрішньому транспорту, і якщо Alstom зайде на ринок, він буде мати можливість долучитися до оновлення муніципального транспорту», – наводить слова міністра прес-служба Мінінфраструктури.

Омелян також подякував Борн за «активну позицію Франції щодо спільного авіаційного простору.

«Фактично стримуючим елементом зараз є відсутність єдиного авіаційного простору між Україною і ЄС. Я дуже сподіваюсь, що наступного дня після Брекзиту ми зможемо підписати цю Угоду», − сказав голова міністерства.

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Згідно з повідомленням, Елізабет Борн висловила свою підтримку ідеї Угоди про спільний авіаційний простір та зазначила, що компанія Alstom зацікавлена в українському ринку.

Україна і Євросоюз парафували Угоду про спільний авіаційний простір ще в листопаді 2013 року. Але вона досі не підписана в повному обсязі і не набула чинності. Зокрема про підписання цього документу згадував посол України в Білорусі Ігор Кизим як про один із п'яти основних пріоритетів України в рамках програми ЄС «Східне партнерство».

Брекзит – вихід Великої Британії зі складу Європейського Союзу – запланований на 29 березня 2019 року. Процес Брекзиту почався після того, як на референдумі у червні 2016 року трохи більше половини учасників підтримали ідею виходу Великої Британії зі складу Євросоюзу.