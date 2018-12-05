Ні квитків, ні грошей: збій з купівлею білетів «Укрзалізниці» спровокував скандал

Чимало клієнтів «Укрзалізниці» втрапило у справжню халепу, оплативши через електронний сервіс купівлі білети на потяг, але так і не отримавши їх нібито через технічний збій системи. В результаті через якість обслуговування щодо українського залізничного перевізника здійнялась серйозна хвиля обурення: постраждалі вимагають відшкодування фінансів та наголошують на необхідності зміни керівництва компанії.

4 грудня мережею почали масово ширитись повідомлення про те, що при спробі придбати квитки через електронний сервіс «Укрзалізниці» виникають серйозні проблеми. Наприклад, що гроші «списуються», але самі білети не приходять.

В «Укрзалізниці» це пояснили технічним збоєм через надмірне навантаження на сайт і попросили клієнтів «з розумінням ставитися до ситуації, що склалася».

Дещо пізніше у компанії також додали, що змушені були ввести певні обмеження для стабілізації ситуації.

«Просимо вибачення у пасажирів за тимчасові незручності, що виникли через значне навантаження на систему. Приміром, лише у період з 19 до 20 години через сервіс booking.uz.gov.ua успішно було придбано 18 тисяч квитків. Тоді як у середньому за годину через онлайн-систему продається 2 тисячі квитків», – зазначили в «Укрзалізниці».

Але хвилю обурення невдоволених покупців вже було не спинити.

Користувачка Sana Malina намагалася придбати одразу п'ять квитків.

«Оплата пройшла успішно, місця, як і належить, позначились, і тут через годину наші місця опинились не всі відмічені як ті, що продані, а половина з них просто на очах почала кимось бронюватись. На пошту нічого не прийшло», – скаржиться вона.

«Якщо ми не поїдемо до давно оплаченого місця за оплаченими квитками, я нашлю на цих прекрасних людей сім років несмачних борщів, підробного алкоголю і ніякого особистого життя», – пише Ольга Болейн, яка також втрапила у халепу з аж шістьма квитками від «Укрзалізниці».

Серед постраждалих опинився і Сергій Гриб.

«Укрзалізнице», ваш сайт, як тамада: хороший і конкурси цікаві. Знаєте, як поліпшити дозвілля громадян. Ви, наче добротний вчитель з літератури, вчите нас для вас вигадувати нові фігури мовлення, порівняння і метафори, деякі навіть на сексуальну тематику», – спробував він описати ті емоції, які відчув після невдалої спроби придбати квитки.

«Планувати заздалегідь свої пересування із УЗ неможливо. Це у розвинених країнах і на сучасному транспорті ти купуєш квитки за півроку, із великими знижками. Ти плануєш життя, заощаджуєш кошти... В УЗ навіть за 45 діб не можуть випустити всі квитки у продаж і перетворюють життя у квест «злови квиток, аби поїхати куди тобі потрібно», – обурюється Інна Дубовенко.

«Що ще має статися, щоб цих геніїв менеджменту замінити на нормальних людей? Чому так складно просто продавати квитки на сайті, як це було роками? Просто не псувати те, що більш-менш нормально працювало?» – запитує Тарас Шамайда.

​А от на думку користувача Влада Нікітченка, проблема з квитками виникла саме через надмірний ажіотаж покупців.

«Зрозуміло, що коли ви купуєте білети вдень, то все висне… Я купував о 12 ночі, все було швидко, придбав 4 білети до Києва і назад за 10 хвилин. Білети прийшли одразу! Самі ж створюєте ажіотаж і все летить!» – пише він.

Є і ті, хто вважає таку хвилю обурення безперспективною, мовляв, вона все одно не сприятиме поліпшенню сервісу «Укрзалізниці», та намагається довести, що ситуація, в якій опинилася частина українців, є не найгіршою.

«Це в нас ще не «бастували» профспілки. Наприклад, в ЄС інколи скорочували рейси на 60-70% цілий тиждень, бо «бастували» то диспетчери, то члени екіпажів. Люди їхали додому або очікували в аеропорті. Компенсації та інше, то справа 10, на лоукості взагалі майже прав ніяких», – зазначає користувач Ігор Чишкала.

Водночас дехто дивується наполегливості тих, хто намагався оплатити покупку білетів через сайт кілька разів поспіль і в результаті залишився без значної суми на власному рахунку.

«Люди добрі! Якщо у вас списали раз, другий ті гроші в нікуди, для чого ви випробовуєте долю своїх карток? Як же ви всі раніше купували квитки без інтернет-ресурсів? І в чергах стояли, і їхали всі», – пише Юлія Довгій.

У самій «Укрзалізниці» нині наголошують на тому, що на вокзалі продовжили до опівночі роботу понад 30 кас, а також зазначають, що намагаються в онлайн-режимі «підтримувати стабільність функціонування системи та здійснювати персональну роботу щодо повернення коштів і завершення оформлення квитків» тим, хто не зміг це вдало зробити.

«Ми закликаємо не спекулювати на тимчасових перебоях, пов’язаних з ажіотажним навантаженням на систему», – просять пасажирів.

Проблема з продажем квитків – не перший скандал, пов'язаний із «Укрзалізницею» за останній час. 1 грудня, залізничний експрес, що віднедавна зв’язує київський аеропорт «Бориспіль» і місто Київ, вийшов із ладу посеред рейсу. Його з запізненням дотягнули до аеропорту на буксирі. Як заявив тоді виконувач обов’язків керівника «Укрзалізниці» Євген Кравцов, попри цю затримку, «всі пасажири встигли на свої рейси». Але насправді один пасажир таки запізнився і пізніше «Укрзалізниця» виплатила йому через це компенсацію.